Исторический снимок. Появилось первое изображение японского модуля SLIM на Луне (фото)

Японское космическое агентство заявило, что "Лунный снайпер" попал точно в цель.

Один из двух крошечных луноходов, которые были на борту посадочного модуля SLIM сделал историческую фотографию – он запечатлел японский посадочный аппарат на поверхности Луны. SLIM получил прозвище "Лунный снайпер" из-за его способности максимально точно приземлиться на Луне максимально близко к заданной точке. Появилось подтверждение, что это ему удалось, пишет Space.

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Напоминаем, что японский посадочный модуль успешно совершил посадку на Луне 19 января, в результате чего Япония стала пятой страной, когда-либо осуществившей мягкую посадку на спутнике Земли. Новый снимок подтверждает этот факт.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) обнародовало фотографию посадочного модуля SLIM, которую сделал крошечный луноход LEV-2. Это один из двух луноходов, которые доставил на Луну "Лунный снайпер". Таким образом этот луноход стал первым японским аппаратом, который сделал снимки на поверхности спутника Земли. Луноход LEV-2 передал изображение на Землю через своего напарника луноход LEV-1 (оба имеют размер теннисного мяча). Это дало возможность японским ученым подтвердить то, что оба лунохода поддерживают связь между собой и успешно выехали на поверхность Луны.

В то же время, согласно сообщению JAXA, SLIM смог выполнить поставленную перед ним задачу приземлиться в радиусе 100 метров от точки посадки, пишет DW. Японские ученые заявили, что модуль приземлился на расстоянии 55 метров от заданной точки. Таким образом была успешно продемонстрирована технология максимально точной посадки, которую смогут использовать другие аппараты и космические корабли.

Один из двух крошечных луноходов, которые были на борту посадочного модуля SLIM сделал историческую фотографию – он запечатлел японский посадочный аппарат на поверхности Луны Фото: JAXA

Посадочный модуль SLIM полетел на Луну в сентябре 2023 года, а затем совершил историческую посадку на спутник Земли. Но успех был омрачен тем, что после приземления его солнечные панели не могли вырабатывают электроэнергию. В результате модуль отключился.

Благодаря новому изображению японские ученые считают, что это может быть связано с тем, что модуль SLIM приземлился не совсем правильно. Таким образом его солнечные панели не принимают солнечный свет.

Как уже писал Фокус, японские ученые не теряют надежду восстановить работу модуля SLIM, когда солнечные лучи будут попадать на солнечные панели из-за смены положения Солнца. Попытки вернуть посадочный модуль к жизни будут продолжаться примерно до 1 февраля. Если же они не увенчаются успехом, то восстановить работу SLIM уже не получится, ведь на Луне начнется длинная ночь, и оставшийся заряд аккумулятора полностью истощится.

Еще Фокус писал о том, что NASA провело испытание нового двигателя самой мощной в мире ракеты Space Launch System, предназначенной для полетов на Луну. Новые двигатели будут использоваться через несколько лет для миссий с экипажем на спутник Земли.

Также Фокус писал о том, что космические аппараты наблюдали появление на Солнце очень редкой двойной вспышки. Такие события чаще всего возникают во время повышения уровня солнечной активности.