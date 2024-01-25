Тревожное предупреждение: 2024 год может стать рекордным по случаям заболевания раком

Наука не стоит на месте и всячески развивает область диагностики и лечения онкологии, но глобальные события, такие, как пандемия COVID-19, сыграли на руку болезни и в 2024 мы можем особо остро ощутить их последствия.

В последнем отчете Американского онкологического общества содержится один пугающий прогноз на 2024 год: в одних лишь США ожидается более 2 миллионов новых случаев заболевания раком, что знаменует собой важный момент в продолжающейся борьбе с этим заболеванием. Этот прогноз не только подчеркивает огромное количество случаев диагностирования рака, но и указывает на тревожную тенденцию: заболеваемость шестью из десяти основных видов рака растет по всему миру, пишет Yahoo News.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Несмотря на подобные пугающие прогнозы, есть и положительная сторона. Смертность от рака снижается благодаря достижениям в области выявления и лечения, а также снижению уровня курения. Однако эту положительную тенденцию подрывает рост числа некоторых его видов.

Заметные изменения происходят в демографической структуре людей, страдающих от рака. Традиционно рак чаще встречается у пожилых людей, особенно по мере увеличения продолжительности жизни. Однако в наступающем году ожидается сдвиг, и доля раковых диагнозов будет выше среди взрослых в возрасте от 50 до 64 лет, а не старше 65 лет. Это связано не с ростом заболеваемости раком в этой возрастной группе, а с изменением возрастного распределения случаев рака. В частности, демографическому сдвигу способствует уменьшение числа случаев рака простаты и рака, связанного с курением, среди пожилых людей.

Вызывает беспокойство тот факт, что уровень заболеваемости раком растет среди людей моложе 50 лет, и эта тенденция контрастирует со снижением уровня заболеваемости среди пожилых людей. Особенно тревожно выглядит рост заболеваемости раком толстой кишки, который стал основной причиной смерти от рака среди молодых мужчин и второй по значимости причиной смерти среди молодых женщин.

Рак легких по-прежнему остается самым смертоносным онкологическим заболеванием во всех возрастных группах, причем подавляющее большинство случаев связано с курением сигарет. Это указывает на важность постоянных усилий по отказу от курения как ключевого инструмента в борьбе с раком.

Отчет также проливает свет на влияние пандемии COVID-19 на выявление и лечение рака. В связи с резким сокращением числа диагностики рака в 2020 году существует опасение, что пропущенные скрининги могут привести к увеличению числа диагнозов рака на поздних стадиях. Хотя после 2021 года количество скринингов возросло, число случаев их пропуска в начале пандемии все еще вызывают беспокойство.

Отрадно, что общее снижение смертности от рака с 1991 года на 33 % свидетельствует о прогрессе, достигнутом в области его профилактики и лечения. Это снижение выражается в миллионах спасенных жизней, что является выдающимся достижением в области общественного здравоохранения. Однако в докладе подчеркивается необходимость дальнейшего совершенствования системы выявления рака и доступа к профилактическим услугам. Несмотря на прогресс в области скрининга на некоторые виды рака, многие люди по-прежнему не могут пройти потенциально спасительные тесты.

Последний прогноз по раку не только подчеркивает сохраняющиеся проблемы в борьбе с раком, но и подчеркивает острую необходимость в доступном медицинском обслуживании и важность профилактических мер. Очевидно, что борьба с раком требует многостороннего подхода, направленного на профилактику, раннее выявление и устранение неравенства в здравоохранении, чтобы обеспечить дальнейший прогресс для всех.

Ранее Фокус писал о 10 мифах про рак кожи. Хотя наиболее распространенной причиной рака кожи является ультрафиолетовое облучение солнца и солярия, существуют и другие факторы, которые могут повысить вероятность развития этого заболевания.

А также про механизм защиты клеток рака от иммунной системы. Группа ученых из Медицинской школы Университета Питтсбурга нашла недостающую часть головоломки того, как опухоли меланомы контролируют свою смертность.