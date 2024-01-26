Крабы-отшельники вынуждены использовать человеческий мусор в качестве "брони" (фото)

Новое исследование показывает, что животные вынуждены использовать пластиковый мусор и цоколи, чтобы выжить.

Не секрет, что крабы-отшельники собирают ракушки и используют их в качестве брони для собственного тела. Однако новое исследование раскрывает всю плачевность ситуации: человеческий мусор настолько заполонил планету, что животные используют его в качестве защиты, пишет BBC.

В своем исследовании ученые из Варшавского университета использовали социальные сети и сайты для обмена фотографиями. Они обнаружили, что две трети видов крабы-отшельников во всем мире носят "искусственные раковины", используя предметы, выброшенные людьми. Ученые заявили, что они "убиты горем", увидев, в какой степени животные живут в человеческом мусоре.

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По словам соавтора исследования, городского эколога Марты Зулькин, в последнее время они с коллегами начали замечать нечто необычное: вместо привычных раковин улиток крабы-отшельники начали все чаще использовать кусочки лампочек или пластиковые крышки.

Крабы-отшельники используют пластик как броню Фото: Shawn Miller

В общей сложности ученые обнаружили 386 животных, использующих искусственные оболочки, в основном — пластиковые "шапочки". Результаты свидетельствуют, что 10 из 16 известных науке видов крабов-отшельников во всем мире используют этот тип укрытия. Увы, ученые пока не могут сказать, насколько опасным или полезным для животных может быть такое убежище.

Авторы исследования также отмечают, что использование искусственных оболочек является "глобальным явлением". Более того результаты поднимают новые опросы о том, как прибрежные ракообразные взаимодействуют с человеческим мусором и используют его в своих целях. В дальнейшем исследователям также предстоит выяснить, как это влияет на здоровье животных и может ли оказать какое-либо влияние на эволюцию ракообразных.

Профессор Зулькин также отмечает, что в дикой природе ранее крабы охотились за панцирями улиток и даже дрались за ними, если укрытий не хватало всем. Однако теперь ученые не знают, станут ли крабы соперничать за подходящий пластиковый мусор.

Крабы-отшельники используют мусор как броню Фото: Shawn Miller

Авторы исследования предполагают, что крабы-отшельники были вынуждены искать искусственную броню из-за того, что естественные раковины улиток пришли в упадок. Теоретически, пластиковые раковины могут даже быть полезными для крабов-отшельников, так как они легче, а значит их проще носить — это может быть полезно слабым и мелким ракообразным.

В более раннем исследовании ученые попытались количественно оценить масштабы пластикового загрязнения. Результаты показали, что сегодня в наших океанах плавает по меньшей мере 171 триллион кусков пластика. Увы, к 2040 году эта цифра может утроиться.

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