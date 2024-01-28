Марсоход NASA, возможно, уже нашел признаки жизни на Марсе: подтверждено существование озера

Марсоход Perseverance подтвердил факт существования озера на дне кратера Езеро на Марсе. Возможно, марсоход уже собрал окаменелости древних микробов.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, марсоход NASA обнаружил, что кратер Езеро на Марсе в далеком прошлом был заполнен водой. Таким образом появляется надежда на то, что марсоход уже смог собрать образцы породы, в которых содержаться окаменелости марсианской микробной жизни. Но узнать так ли это на самом деле ученые смогут только тогда, когда эти образцы попадут на Землю, пишет Live Science.

Марсоход Perseverance, который приземлился в кратере Езеро диаметром 45 км в феврале 2021 года вместе со своим уже вышедшим из строя напарником, вертолетом Ingenuity, обнаружил признаки существования озера из жидкой воды с помощью георадара. Напоминаем, что в течение почти 3 лет марсоход исследовал поверхность кратера Езеро вместе с вертолетом Ingenuity, который совершил свой последний полет 18 января, повредил лопасти винта и на этом его миссия закончилась, как уже писал Фокус.

Марсоход Perseverance занимается изучением кратера Езеро и ищет признаки древней микробной жизни. При этом он собирает образцы местной породы, которые будут доставлены на Землю для изучения в 2033 году.

Марсоход NASA обнаружил, что кратер Езеро на Марсе в далеком прошлом был заполнен водой. Иллюстрация Фото: NASA

На марсоходе NASA установлено 7 научных приборов, среди которых есть георадар RIMFAX, с помощью которого можно изучать подповерхностные слои Красной планеты. Георадар направлял импульсы под поверхность кратера Езеро и таким образом ученые смогли построить карту отложений на глубине до 20 метров.

С помощью полученных данных, ученые обнаружили отложения, которые, как предполагалось, должны существовать, но их еще не находили. Наличие этих отложений подтверждает тот факт, что в кратере Езеро в далеком прошлом находилось глубокое озеро из жидкой воды. Обнаруженные отложения были перенесены водами древней высохшей реки, а затем подверглись выветриванию в результате двух отдельных этапов эрозии. Вполне возможно, что в то время в кратере Езеро могла существовать микробная жизнь, и, если она там была, то образцы отложений содержат окаменелые останки микробов.

Марсоход Perseverance уже собрал много образцов с дна кратера Езеро и теперь только осталось их тщательно изучить Фото: NASA

Марсоход Perseverance уже собрал много образцов с дна кратера Езеро и теперь только осталось их тщательно изучить. Если ученые найдут там признаки марсианской жизни, то это подтвердит теории о том, что Марс когда-то в прошлом не был безжизненной планетой.

Но исследования образцов с Марса, если все пойдет по плану, начнутся не раньше, чем через 9 лет. Эти образцы доставит с Марса на орбиту небольшая ракета, которая стартует с посадочного модуля. Затем образцы будут перемещены на орбитальный аппарат, который отправится с ними на Землю. Планировалось, что группа новых космических аппаратов для этой миссии отправится на Марс в 2026 году, но затем старт был перенесен на 2028 год. Таким образом ученые получат образцы с Красной планеты не раньше 2033 года.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили на Марсе большое подземное море, состоящее из водяного льда. Глубина этого моря составляет почти 4 км, а растопленная вода могла бы покрыть поверхность всей Красной планеты слоем толщиной почти 3 метра.

Напоминаем, что первая украинка побывала в космосе благодаря компании Virgin Galactic. Она была одной из четырех космических туристов миссии Galactic 06. Во время 90-минутного полета туристы смогли побывать в невесомости в течение нескольких минут.