Эволюция обезумела. Всего за 16 000 лет в крупнейшем озере Африки три вида рыб создали 500 новых

Исследование показывает, что гибридизация и генетическая переработка привели к взрывному росту разнообразия цихлид в озере.

Озеро Виктория является крупнейшим в Африке и относительно молодым — ему всего 16 000 лет. Однако за этот крошечный, с точки зрения геологии, период времени здесь успело эволюционировать около 500 различных рыб-цихлид, пишет IFLScience.

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Наиболее удивительным в этой истории выглядит то, что этот взрыв разнообразия произошел в первую очередь благодаря гибридам, рожденным в результате межвидового скрещивания. В ходе исследования команда из Бернского и Кембриджского университета, а также Института Уэллкома Сэнгера обнаружила, в озере 500 совершенно новых видов рыб, которые образовались здесь за последние 16 000 лет. Более того, ученые выяснили, что все они произошли всего от трех линий цихлид, прибывших в озеро Виктория, когда оно наполнилось после сильной засухи. Отметим, с точки зрения эволюции это произошло чрезвычайно быстро.

По словам первого автор исследования и руководителя группы Джоаны Майер, сегодня в озере ученые обнаружили более 500 видов цихлид. Более подробный анализ показал, что они, вероятно, произошли от трех линий, которые встретились в озере, в какой-то момент гибридизировались, а затем объединили свои генетические вариации и создали огромное множество гибридов, которые со временем превратились в разные виды.

Майер также отмечает, то, что произошло в озере Виктория с точки зрения эволюции — "просто безумие". Обычно для развития нового вида требуется более миллиона лет, однако на этот раз потребовалось всего 16 000 лет, чтобы на Земле появилось сразу более 500 новых видов.

Команда исследовала озеро и обнаружила, что сегодня цихлиды процветают в озере Виктория и занимают почти все доступные ниши. Местные обитатели также отличаются друг от друга формами, размерами, цветами и формами. Майер отмечает, что все виды в озере Виктория совершенно разные: одни соскребают водоросли, другие питаются зоопланктоном, третьи представляют собой высших хищников, охотящихся на другую рыбу.

До сих пор непонятно, как именно это произошло, однако команда предполагает, что виновата во всем мутность воды, в которой впервые оказались цихлиды: они не могли различать цвета друг друга, а потому им было сложно идентифицировать виды. В результате, по мнению команды, произошел "фестиваль гибридизации".

Не менее любопытно выглядит и то, что успешная гибридизация цихлид в крупнейшем озере Африки бросает вызов одному из старейших предположений об эволюции: два разных вида не могут воспроизводиться и создавать плодовитое и жизнеспособное потомство. Простыми словами, гибриды озера Виктория должны были бы стать эволюционным тупиком, однако все произошло совершенно наоборот.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые вырастили гибрид обезьяны и человека.