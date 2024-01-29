Одно из самых древних поселений мира настоящая аномалия: ученые до сих пор ищут ответы

В царстве древних тайн Гебекли-Тепе привлекает внимание своими 12 000-летними доисторическими чудесами. Однако в тени на юге Турции лежит менее известная жемчужина — Карахантепе, "сестра" Гебекли-Тепе.

Открытый в 1997 году и все еще ожидающий полных раскопок, археологический памятник Карахантепе расположен чуть более чем в 45 километрах к востоку от своей более известной "сестры". Расположенные вокруг скалистых гор Тектек, слово "тепе", что означает холм или вершину на турецком языке, точно описывает оба объекта. Хотя Карахантепе возвышается на высоте около 700 метров над уровнем моря, холмы здесь не такие крутые, как в Гебекли-Тепе, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Хотя руины Карахантепе занимают меньшую площадь — 325 000 квадратных метров — они имеют схожие черты столбов, особые сооружения, обелиски и изысканные скульптуры животных.

Согласно исследованию, археологи задокументировали 274 архитектурные находки на этом месте, по меньшей мере 266 из них — это столбы, которые до сих пор гордо стоят. Некоторые из них даже украшены потрясающими рельефами с изображением змей и человеческих лиц.

Точный возраст памятника неизвестен, но вполне вероятно, что он датируется примерно тем же периодом, что и Гебекли-Тепе. Похоже также, что ее заселяли лишь в течение короткого промежутка времени в период неолита.

Археологическая находка, изменившая историю

Считалось, что Гебекли-Тепе, которое само по себе является чудом, не поддается логике. Построенный между 9600 и 8200 годами до н. э. в эпоху неолита, этот памятник бросает вызов предположению, что такие сложные сооружения появились лишь после того, как люди овладели сельским хозяйством. Сельское хозяйство, возникшее 10 000-12 000 лет назад, ознаменовало переход от кочевого к оседлому обществу.

Возраст Гебекли-Тепе озадачил ученых, предполагая, что развитые цивилизации существовали раньше, чем первоначально думали исследователи, хотя эта идея противоречива и пронизана псевдо археологическими верованиями.

Гебекли-Тепе, которую часто воспринимают как аномалию, является старейшим известным мегалитическим объектом в мире. Однако существование Карахантепе бросает вызов понятию уникальности. Он намекает на открытия, меняющие парадигму, и ждут раскопок.

Ранее Фокус о копилке из древних времен. В Турции раскопали монеты времен правления Константина II.

А также мы рассказывали о рыцарях замка Кибург. В Швейцарии обнаружили неповрежденную средневековую перчатку.