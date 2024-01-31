Телескоп NASA обнаружил 6 планет возле "плохой" звезды-ребенка: таких нет в Солнечной системе

Астрономы обнаружили очень редкую планетную систему, которая состоит из молодых планет.

Согласно исследованию, опубликованному в издании The Astronomical Journal, космический телескоп NASA под названием TESS обнаружил очень редкую планетную систему. Она состоит з шести молодых планет, которые вращаются вокруг очень молодой звезды на расстоянии 270 световых лет от нас, пишет Space.

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Обнаруженная учеными планетная система находится рядом с карликовой звездой TOI-1136 в нашей галактике. Поскольку немногие звезды имеют 6 планет, данная система является очень редкой, а потому представляет особый интерес для астрономов.

Обнаруженные шесть планет получили название от TOI-1136b до TOI-1136g, и все они относятся к классу суб-Нептуны. Самая маленькая планета примерно в 2 раза больше Земли, в то время как некоторые другие в 4 раза больше Земли и схожи по размерам с Ураном и Нептуном. Все планеты находятся так близко к своей звезде, что совершают полный оборот вокруг нее за менее, чем 88 дней. То есть они находятся к звезде даже ближе, чем Меркурий к Солнцу.

Ученые считают эти планеты очень странными, ведь ничего похожего нет в Солнечной системе, но как показывают многие исследования, подобные планеты могут быть самым распространенным типом миров в нашей галактике.

Ученые считают эти планеты очень странными, ведь ничего похожего нет в Солнечной системе, но как показывают многие исследования, подобные планеты могут быть самым распространенным типом миров в нашей галактике Фото: space.com

Но самое удивительное в данной системе – это возраст планет и звезды. Последней примерно 700 млн лет, поэтому ученые считают ее ребенком, если сравнивать с Солнцем, которому 4,5 млрд лет. Возраст планет примерно такой же, как и у звезды TOI-1136. То есть эти планеты появились относительно недавно по космическим меркам, а потому считаются очень молодыми.

Ученые называют звезду TOI-1136 ребенком, который плохо себя ведет. Дело в чрезмерной активности молодой звезды, которая проявляется в сильном магнетизме и очень мощных вспышках. Сильное излучение, которое выпускает звезда напрямую влияет на окружающие ее планеты.

Все планеты в системе TOI-1136 расположены близко друг к другу. Эта близость позволила ученым обнаружить эффект резонанса в движении планет, что указывает на существование и седьмого мира. Он может влиять своей гравитацией на остальные шесть планет.

Считывается, что первые зачатки жизни на Земле возникли примерно через 600 млн лет после формирования нашей планеты. Миры в системе TOI-1136 существуют даже дольше, но может ли там быть жизнь? По словам авторов исследования, шансы на это чрезвычайно низкие, учитывая расположение планет. Эти миры находятся очень близко к своей звезде, а потому сильное излучение вероятно разрушает их атмосферу. И даже если там существует вода, то испаряется и улетает в космос. А вода является основой для появления жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

Ученые намерены продолжить исследование, чтобы подтвердить наличие седьмой планеты, а также определить состав атмосферы этих миров.

Как уже писал Фокус, астрономы продолжают дискуссию, относительно того, действительно ли были впервые обнаружены спутники у планет, которые находятся вне Солнечной системы.

Также Фокус писал о том, как на Марсе распространяется звук. Исследователи рассказали о том, какие необычные свойства приобретает звук на Красной планете.