NASA планирует построить на обратной стороне Луны огромный телескоп: под прицелом черные дыры

Космическое агентство США выделило деньги на первую фазу разработки новейшего массива из нескольких телескопов, которые смогут делать подробные изображения звезд и их окружения.

NASA планирует построить на Луне базу, где смогут находится в течение 2-х месяцев астронавты, на орбите Луны космическую станцию, но теперь появились планы разместить на обратной стороне Луны огромный телескоп с высоким разрешением. Проект лунного интерферометра предложили ученые из Центра космических полетов NASA имени Годдарда. Это будет массив из нескольких телескопов, который сможет делать изображения в видимом и ультрафиолетовом свете во время изучения звезд и их окружения. Массив получил рабочее название Artemis-enabled Stellar Imager (AeSI) и авторы проекта получили деньги в рамках первой фазы финансирования проекта, пишет Phys.

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По словам ученых, возвращение NASA на Луну открывает огромный потенциал для научных исследований, в том числе для создания обсерваторий на поверхности спутника Земли. Ученые планируют создать огромный телескоп, который будет размещен на обратной стороне Луны и не будет зависеть от помех, которые есть на Земле и иногда мешают наблюдать за космосом.

Ученые говорят, что с помощью новой обсерватории на Луне можно будет получить более детальную картину астрономических объектов, чем это могут делать многие наземные телескопы. Например, с его помощью можно будет исследовать поверхность звезд, аккреционные диски, окружающие протозвезды и черные дыры, а также погодные условия на ближайших экзопланетах.

С помощью нового телескопа можно будет получать детальные изображения черных дыр Фото: Event Horizon Telescope Collaboration

Авторы проекта говорят, что стоимость его реализации будет высокой, а потому строительство массива нужно будет проводить поэтапно, постепенно увеличивая количество телескопов в массиве. Пока что не ясно, какой именно будет иметь размер будущий массив телескопов, но ранее предлагались проекты интерферометра километрового размера.

Ученые считают, что развитие инфраструктуры на Луне позволит быстрее реализовать их амбициозный проект Фото: NASA

Ученые считают, что развитие инфраструктуры на Луне позволит быстрее реализовать их амбициозный проект. Авторы проекта предполагают, что лунный интерферометр приведет к прогрессу в астрофизике, например, в изучении магнитной активности звезд, ядер активных галактик и динамики космологических явлений. Также ученые считают, что новая обсерватория позволит получать изображения черных дыр и искать признаки внеземной жизни на каменистых планетах.

Как уже писал Фокус, полет на Марс негативно скажется на мозге человека, но ученые нашли неожиданное решение этой проблемы. Полеты в глубокий космос будут истощать мозг астронавтов, но микробы могут помочь нивелировать эту проблему.

Также Фокус писал о том, что Китай отправит посадочный модуль на Луну туда, где NASA высадит астронавтов. Китай попытается приземлить свой модуль на освещенном краю кратера Шеклтон недалеко от Южного полюса Луны во время своей миссии "Чанъэ-7".

Напоминаем, что телескоп NASA обнаружил 6 планет возле "плохой" звезды-ребенка. Астрономы обнаружили очень редкую планетную систему, которая состоит из молодых планет, как уже писал Фокус.