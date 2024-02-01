Homo sapiens vs неандертальцы: ученые поставили под сомнение предыдущие теории о древних людях

В центральной Германии ученые нашли доказательства того, что 45 тысяч лет назад представители Homo Sapiens и неандертальцев могли сосуществовать в одном регионе. Это открытие противоречит устоявшимся теориям о вытеснении неандертальцев людьми.

Вблизи Раниса, в центральной Германии, исследователи нашли фрагменты костей, которые демонстрируют присутствие Homo sapiens в этой местности более 45 000 лет назад. Эта находка опровергает представление о том, что появление современных людей означало немедленную гибель неандертальцев, наших ближайших родственников, пишет IFLScience.

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Взаимодействие между людьми и неандертальцами было ключевой частью нашей истории. Хотя известно, что значительное количество неандертальской ДНК присутствует в геномах потомков евразийцев, природа этих контактов остается загадкой — были ли они консенсусными, насильственными или появление Homo sapiens привело к быстрому вытеснению древних людей?

Чтобы разгадать эти вопросы, исследователи во главе с доктором Еленой Завалой из Калифорнийского университета в Беркли сосредоточились на пещере под названием Ильзенхоле вблизи Раниса. Предыдущие исследования датировали пещеру возрастом не менее 40 000 лет, но происхождение инструментов, найденных в ней, непонятно.

С 1930-х годов археология прошла долгий путь развития, что позволило недавним раскопкам найти много вещей в Ранисе, углубившись на 8 метров ниже того места, где остановились предыдущие исследователи Фото: Marcel Weiss, License: CC-BY-ND 4.0

Команда доктора Завалы применила передовые методы, исследовав костные белки, чтобы подтвердить человеческое происхождение скелетных останков. Митохондриальная ДНК, выделенная из 13 костей, указывает на общее происхождение по материнской линии среди представителей Homo sapiens, присутствующих на этой стоянке, что делает их одними из самых ранних в Европе.

Это открытие бросает вызов предыдущим представлениям о времени экспансии Homo sapiens в Европу. Несмотря на суровые условия 45 000 лет назад, когда температура была значительно холоднее, чем сегодня, эти ранние люди хорошо приспособились, возможно, благодаря каменным инструментам. Интересно, что это ставит под сомнение идею о том, что войны или конкуренция привели к быстрому исчезновению неандертальцев после появления Homo sapiens.

Хотя большинство ДНК на месте находки не принадлежит человеку, а происходит от добычи, принесенной людьми и пещерными животными, исследование предполагает, что эти древние люди были очень мобильными и хорошо приспособленными к холодным условиям. Это ставит под сомнение предыдущие предположения о том, что такие адаптации произошли гораздо позже.

Хотя многое остается неизвестным о взаимодействии между Homo sapiens и неандертальцами, это открытие доказывает, что сосуществование между близкородственными видами может длиться тысячи лет.

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