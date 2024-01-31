Потенциальная жертва убийства: детективы обнаружили в болоте тело, которому несколько тысяч лет (фото)

Чтобы определить возраст этой древней находки, проведено радиоуглеродное датирование. Результаты показали, что год смерти приходится примерно на 500 г. до н. э., то есть на ранний железный век.

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Археологи обнаружили в болоте в Северной Ирландии тело, которому от 2000 до 2500 лет. Эта неожиданная находка поднимает вопросы о нашем прошлом и позволяет заглянуть в таинственную эпоху, пишет HeritageDaily.

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Путь к этому открытию начался, когда власти получили сообщение о человеческих останках на поверхности торфяника в Беллаги. Археологический отдел, входящий в состав Группы по поиску тел Полицейской службы Северной Ирландии, оперативно начал судебно-медицинскую экспертизу, чтобы разгадать тайны, скрытые в болоте.

Детектив-инспектор Никки Диан объяснила: "Во время предварительного осмотра мы не могли убедиться, были ли эти останки древними или результатом недавней смерти. Поэтому мы начинали исследование тела с полным учетом всех судебно-медицинских соображений в деликатной и профессиональной манере. Такой подход также гарантирует, что любые доказательства ДНК могут быть сохранены для определенного потенциального уголовного расследования".

Сертифицированный судебный антрополог провел вскрытие тела, которое показало, что на момент смерти это был, вероятнее всего, молодой человек в возрасте от 13 до 17 лет. Хотя причина смерти остается неизвестной, удивительно хорошо сохранившиеся останки включают часть кожи, ногти левой руки, ногти на ногах и, возможно, почку.

Сертифицированный судебный антрополог провел вскрытие тела, которое показало, что на момент смерти это был, вероятнее всего, молодой человек в возрасте от 13 до 17 лет Фото: Police Service of Northern Ireland

Чтобы определить возраст этой древней находки, проведено радиоуглеродное датирование. Результаты показали, что год смерти приходится примерно на 500 г. до н. э., то есть на ранний железный век, что проливает свет на период истории, который предшествовал даже древним цивилизациям.

Доктор Аластер Раффелл из Королевского университета сказал: "Останки обнаружили примерно на глубине одного метра под современной поверхностью земли, что соответствует оценкам радиоуглеродного анализа. Кроме того, они находились среди скопления остатков ископаемых деревьев, что свидетельствует о том, что жертва могла умереть или быть похороненной в лесу или лесопосадке, или же ее принесло водой".

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Эта находка побуждает нас задуматься над тайнами нашего прошлого. Хорошо сохранившееся состояние болотного тела открывает уникальное окно в древние времена, а дальнейшие исследования могут раскрыть больше о жизни и обстоятельствах этого человека.

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