Потенційна жертва вбивства: детективи виявили в болоті тіло, якому кілька тисяч років (фото)

Щоб визначити вік цієї стародавньої знахідки, проведено радіовуглецеве датування. Результати показали, що рік смерті припадає приблизно на 500 р. до н. е., тобто на ранній залізний вік.

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Археологи виявили в болоті в Північній Ірландії тіло, якому від 2000 до 2500 років. Ця несподівана знахідка порушує питання про наше минуле і дозволяє зазирнути в таємничу епоху, пише HeritageDaily.

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Шлях до цього відкриття почався, коли влада отримала повідомлення про людські останки на поверхні торфовища в Беллагі. Археологічний відділ, що входить до складу Групи з пошуку тіл Поліцейської служби Північної Ірландії, оперативно розпочав судово-медичну експертизу, щоб розгадати таємниці, приховані в болоті.

Детектив-інспекторка Ніккі Діан пояснила: "Під час попереднього огляду ми не могли впевнитися, чи були ці останки давніми, чи результатом нещодавньої смерті. Тому ми розпочинали дослідження тіла з повним урахуванням усіх судово-медичних міркувань у делікатній і професійній манері. Такий підхід також гарантує, що будь-які докази ДНК можуть бути збережені для певного потенційного кримінального розслідування".

Сертифікований судовий антрополог провів розтин тіла, який показав, що на момент смерті це був, найімовірніше, молодий чоловік у віці від 13 до 17 років. Хоча причина смерті залишається невідомою, напрочуд добре збережені останки включають частину шкіри, нігті лівої руки, нігті на ногах і, можливо, нирку.

Сертифікований судовий антрополог провів розтин тіла, який показав, що на момент смерті це був, найімовірніше, молодий чоловік у віці від 13 до 17 років Фото: Police Service of Northern Ireland

Щоб визначити вік цієї стародавньої знахідки, проведено радіовуглецеве датування. Результати показали, що рік смерті припадає приблизно на 500 р. до н. е., тобто на ранній залізний вік, що проливає світло на період історії, який передував навіть стародавнім цивілізаціям.

Доктор Аластер Раффелл з Королівського університету сказав: "Останки виявили приблизно на глибині одного метра під сучасною поверхнею землі, що відповідає оцінкам радіовуглецевого аналізу. Крім того, вони знаходилися серед скупчення решток викопних дерев, що свідчить про те, що жертва могла померти або бути похованою в лісі чи лісопосадці, або ж її принесло водою".

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Ця знахідка спонукає нас замислитися над таємницями нашого минулого. Добре збережений стан болотяного тіла відкриває унікальне вікно в давні часи, а подальші дослідження можуть розкрити більше про життя та обставини цієї людини.

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