Самый простой и добрый язык в мире: в нем всего лишь 137 слов и их достаточно для общения (фото)

В 2001 году Соня Ланг, канадская лингвистка, создала сверхпростой язык, в котором было всего лишь 120 слов. Хотя в настоящее время количество слов возросло до 137, однако Токипона все еще остается самым простым из известных языков.

В 2010 году исследователи Google подсчитали, что английский язык может похвастаться потрясающими 1 022 000 слов и расширяется примерно на 8 500 слов каждый год. Но существует язык, в котором есть всего-навсего 137 слов. И их достаточно для эффективной коммуникации, пишет IFLScience.

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Речь идет о Токипона, уникальном языке, который родился в голове канадской лингвистки Сони Ланг. Вдохновленный голландским, английским, финским, китайским, кантонским и другими языками мира, Токипона является сверхпростым языком, который максимизирует значение и минимизирует сложность.

Латинский алфавит Токипона Фото: Википедия

По словам Ланг, "Токипона — это человеческий язык, который я изобрела... моя попытка понять смысл жизни в 120 словах. Сейчас существуют тысячи носителей языка и 137 основных слов".

Интересно также то, что для записи этого языка используют всего четырнадцать латинских букв: a, e, i, j, k, l, m, n, o, p, s, t, u, w. В языке Токипона они имеют то же звучание, что и в международном фонетическом алфавите.

Кроме такого способа записи, разработаны и другие, среди которых самыми популярными являются sitelen pona (хорошее/простое письмо) и sitelen sitelen (рисованное письмо), также известное как sitelen suwi (милое письмо).

Иероглифы сителен-пона Фото: Википедия

В первой системе, sitelen pona, существуют определенные символы для каждого слова. Она описана как "иероглифическое письмо, использующее завивки и другие детские фигуры" и разработана Ланг. Вторая система была создана Джонатаном Гейбелом. Эта более сложная нелинейная система использует два отдельных метода для образования слов: логограммы, представляющие слова, и буквенно-слоговой алфавит для написания слогов.

Как в языке может быть только 120 слов?

Созданный язык предлагает новый подход к общению, бросая вызов представлению о том, что большой словарный запас необходим для эффективного самовыражения. Тысячи говорящих, использующих 137 основных слов языка Токипона, доказывают, что простота действительно может способствовать содержательному общению.

Хотя некоторые могут рассматривать язык Токипона как лингвистическую игрушку, его растущее сообщество и уникальные применения, такие как музыкальное выражение, намекают на его потенциал для практического использования. Простота языка открывает двери для творческого самовыражения и эффективной коммуникации в рамках краткого словаря.

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