Клетки рака стали видимыми для нашей иммунной системы: ученые совершили прорыв в его лечении

Новая разработка ученых продемонстрировала свою эффективность в обнаружении скрывающихся от иммунной системы клеток рака, а также смогла усилить уже существующие методы лечения.

В ходе недавнего научного прорыва группа японских и американских исследователей разработала революционную методику с использованием технологии CRISPR, призванную расширить возможности нашей иммунной системы в борьбе с раком. В центре внимания этой инновации — часть клеточной структуры, известная как основные молекулы комплекса гистосовместимости (МКГ) класса I. Эти молекулы очень важны, поскольку они действуют как сигналы, помогая нашей иммунной системе распознавать и уничтожать раковые клетки, пишет Interesting Engineering.

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Все коварство раковых клеток заключается в их способности ускользать от обнаружения. Для этого они уменьшают количество молекул МКГ класса I на своей поверхности, эффективно "прячась" от клеток иммунной системы, борющихся с раком, известных как CD8+ T-клетки. Эта хитрая тактика может продлить присутствие рака в организме, что затрудняет его лечение.

Новый метод, названный TRED-I (Целенаправленная реактивация и деметилирование для МКГ-I), направлен на то, чтобы перехитрить раковые клетки в их собственной игре. Исследователи под руководством профессора Коичи Кобаяси из Университета Хоккайдо и Техасского центра здоровья A&M выявили ген NLRC5, который отвечает за производство молекул МКГ класса I. Во многих раковых опухолях этот ген подавляется из-за процесса, называемого метилированием ДНК, которое эффективно отключает определенные гены.

TRED-I работает, обращая вспять это подавление и вновь активируя ген NLRC5. Это приводит к увеличению количества молекул МКГ класса I на раковых клетках, делая их более заметными и уязвимыми для иммунной системы. Прелесть этого метода заключается в его специфичности и минимальных побочных эффектах, что сродни простому щелчку переключателя, повышающего способность иммунной системы обнаруживать раковые клетки и бороться с ними.

Особенно интересен потенциал TRED-I в качестве дополнения к существующим методам лечения рака. В исследованиях на животных использование TRED-I не только уменьшало опухоли, но и повышало активность полезных CD8+ Т-клеток. Впечатляет то, что в сочетании с существующими иммунотерапевтическими препаратами TRED-I значительно повышал их эффективность. Он даже показал многообещающие результаты в отношении опухолей, расположенных далеко от первичного очага, что позволяет предположить его потенциальную роль в лечении метастазирующих раковых опухолей.

В перспективе перед исследователями стоит задача адаптировать систему TRED-I для непосредственного применения в лечении рака у человека. Это может произвести революцию в использовании иммунной системы в борьбе с раком, потенциально повышая эффективность существующих методов лечения и давая новую надежду в борьбе с этим опасным заболеванием.

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