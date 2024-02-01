Спасение кожи или опасность для здоровья: как на самом деле действует коллаген, рассказали ученые

В погоне за омоложением люди часто прибегают к коллагену и добавкам, содержащим его, однако его эффективность давно является предметом горячих дискуссий среди ученых и врачей.

Коллаген — это ключевой белок, который поддерживает молодость кожи, волос и ногтей. Но с возрастом организм вырабатывает его все меньше, что часто приводит к появлению морщин и снижению эластичности кожи. Именно здесь на помощь приходят коллагеновые добавки, претендующие на омоложение нашей внешности, которые подробно изучили ученые, пишет Deseret News.

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Одно из исследований ученых выявило, что прием коллагеновых добавок может быть полезен. У его участников повысилась эластичность, увлажненность кожи и даже улучшилось заживление ран, причем без каких-либо негативных побочных эффектов. Звучит многообещающе, но есть одна загвоздка.

Есть сомнения в достоверности полученных результатов. Например, доктор Триша Пасрича указывает на некоторые проблемы, связанные с этими исследованиями. В них часто отсутствуют убедительные, непредвзятые доказательства, а иногда исследования финансируются теми самыми компаниями, которые продают коллагеновые продукты. Кроме того, нет конкретных доказательств того, что эти добавки могут предотвратить появление морщин.

Еще один нюанс заключается в том, как наш организм перерабатывает коллагеновые добавки. Когда мы потребляем коллаген, он распадается на аминокислоты. Это строительные блоки для различных белков в нашем организме, а не только для коллагена. Поэтому нет никакой гарантии, что прием коллагеновых добавок напрямую повысит именно уровень коллагена в вашем организме, утверждают специалисты Центра питания Кендалла Рейгана.

Помимо красоты и кожи, коллагеновые добавки могут принести и другую пользу. Они могут помочь тем, кто страдает от боли в суставах, особенно при остеоартрите, когда суставной хрящ со временем разрушается. Это подтверждает еще одно исследование, однако Пасрича снова ставит под сомнение достоверность этих исследований.

Итак, если коллагеновые добавки вызывают споры, то каков же верный способ ухода за кожей? Эксперты рекомендуют такие проверенные методы, как солнцезащитный крем и ретиноиды. Солнцезащитный крем не только защищает от рака кожи, но и предотвращает преждевременное старение. Ретиноиды, как известно, усиливают выработку коллагена, убирают морщины и текстуру кожи.

Помимо средств, выбор образа жизни, например, отказ от курения, снижение уровня загрязнения окружающей среды и достаточный сон, может косвенно поддерживать коллаген в коже. Диета — еще один естественный подход к его получению. К продуктам, богатым коллагеном, относятся костный бульон, курица, рыба, яичные белки, а также различные фрукты и овощи, такие как цитрусовые, ягоды, чеснок, листовая зелень, фасоль, кешью, помидоры и болгарский перец.

Однако, прежде чем начать принимать коллагеновые добавки, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы понять все потенциальные риски для здоровья и принять взвешенное решение.

Ранее Фокус показывал пример, на котором видно, что происходит с кожей, если ее не защищать от солнечных лучей. Неправильная защита от солнца или ее отсутствие может привести к повышенному риску рака кожи, ее обесцвечиванию, включая пигментные пятна, гиперпигментации, веснушкам и морщинам.

А также Фокус рассказывал о том, на что следует обратить внимание при самодиагностике заболеваний кожи. Рак кожи это скрытый смертельно опасный недуг, умеющем появляться на любом участке человеческого тела, от неприметных подошв ног до потайных углублений под ногтями.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.