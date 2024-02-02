Предсказывал Эйнштейн. Лазерный треугольник в космосе должен найти рябь в пространстве-времени

Один из самых дорогостоящих проектов Европейского космического агентства официально получил зеленый свет.

Европейское космическое агентство подтвердило, что проект космического лазерного детектора гравитационных волн LISA буде все же реализован и он отправится в космос не раньше 2035 года. Проект детектора находился в стадии разработки уже более 15 лет, пишет BBC.

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Еще в своей теории относительности Альберт Эйнштейн предсказывал существование гравитационных волн, то есть пульсаций энергии, которые летят через космос со скоростью света и возникают в результате столкновения очень массивных объектов. Гравитационные волны также называют рябью на ткани пространства-времени, которую можно сравнить с рябью, распространяющейся на поверхности озера или реки, когда по ней плывет лодка.

Впервые гравитационные волны были обнаружены только в 2015 году с помощью наземного детектора LIGO. Эти волны появились в результате столкновения массивных черных дыр, масса которых в миллионы раз больше массы Солнца.

Но новый космический детектор гравитационных волн LISA позволит учены обнаружить эти явления с гораздо большей длиной волны. На Земле гравитационные волны обнаруживают благодаря возмущениям, которые они вызывают на пути лазерного луча, когда он направляется по L-образным туннелям длиной 4 км.

На Земле гравитационные волны обнаруживают благодаря возмущениям, которые они вызывают на пути лазерного луча, когда он направляется по L-образным туннелям длиной 4 км Фото: BBC

LISA будет работать примерно так же, но лазерные лучи будут направляться на гораздо большее расстояние и между тремя одинаковыми космическими аппаратами, расположенными в виде равностороннего треугольника. Расстояние между аппаратами будет составлять 2,5 млн км.

LISA будет работать примерно так же, но лазерные лучи будут направляться на гораздо большее расстояние и между тремя одинаковыми космическими аппаратами, расположенными в виде равностороннего треугольника. Расстояние между аппаратами будет составлять 2,5 млн км Фото: BBC

Проект космического детектора находился в стадии разработки более 15 лет, но теперь Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о том, что он будет реализован при помощи NASA. Запуск LISA в космос запланирован не раньше, чем на 2035 год.

В ЕКА подсчитали, что стоимость реализации проекта примерно 1,9 млрд долларов. Ученые считают, что изучение гравитационных волн поможет ответить на важные вопросы об устройстве и истории Вселенной.

Учитывая то, что гравитационные волны возникают во время столкновения двух массивных черных дыр, ученые также заинтересованы в дальнейшем изучении природы этих объектов. Считается, что создание и эволюция центральных черных дыр неразрывно связаны с рождением и эволюцией галактик, в которых они находятся.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые обнаружили в ранней Вселенной огромную черную дыру, которая мешает появлению звезд в ее родной галактике.

Также Фокус писал о том, что с помощью очень мощной ракеты-носителя Starship от компании SpaceX в космос будет выведена новая орбитальная станция, которая станет заменой МКС.

Напоминаем, что огромный астероид подлетит к Земле ближе всего за сотни лет. Потенциально опасный астероид шириной почти 300 метров не подлетит так близко к Земле еще в течение почти 200 лет, как уже писал Фокус.