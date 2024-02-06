Первый в истории. У берегов Австралии заметили чрезвычайно редкого дельфина (фото)

Исследователи настаивают, что это удивительное китообразное является первым в своем роде, замеченным в регионе.

Афалина невероятной окраски, также известного как пегий дельфин или дельфин Коммерсона, впервые заметили у берегов Австралии. Именно благодаря своему удивительному окрасу животное получило прозвище Спеклз (с англ. "Пятнистый") — теперь его считают первым подобным дельфином, которого ранее видели в этом регионе, пишет IFLScience.

Пятнистый был впервые замечен у исследовательского судна в Херви-Бей (Квинсленд, Австралия) в сентябре 2022 года — он плавал с группой из пяти других дельфинов примерно в 16 километрах от пляжа Скарнесс в Херви-Бей. По словам ведущего автора исследования докторантки Джорджины Хьюм из Университета Саншайн-Кост, они с коллегами сразу заметили странную окраску животного.

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Тогда команда впервые наблюдала за Спеклзом и его группой дельфинов, пока они в течение 40 минут пытались найти еду. На самом деле тогда ученые не искали китообразных с удивительным рисунком на спине, а пытались понять как дельфины в этом районе связаны. Однако команде повезло и они обнаружили очень редкого дельфина.

По словам Хьюм, они с коллегами наблюдали как Спеклз трижды выпрыгивал из воды в вертикальном положении, в то время как основная часть его группы двигалась совершенно иначе. Отметим, что остальные дельфины выпрыгивали из воды, двигаясь с большой скоростью, однако Спеклз двигался иначе, что позволило ученым рассмотреть его нижнюю часть, на которых виднелось много белых областей, а также полосы на спине и боках.

Такой окрас животных чрезвычайно похож на альбинизм или лейцизм, при которых кожа, перья или мех животных имеют белый оттенок. В то же время перийизм представляет собой частичную потерю пигментации, а потому у особей наблюдается пятнистая окраска.

За все время ученые видели всего 24 подобные особи Фото: Georgina Hume

Известно, что это состояние возникает у животного из-за отсутствия клеток, вырабатывающих пигмент меланин, но это происходит лишь на определенных участках кожи. Ученые отмечают, что такая нетипичная окраска у млекопитающих встречается крайне редко: в общей сложности сегодня известно лишь о 24 таких особях. При этом на камеру и вовсе удалось запечатлеть только 6 из них.

Предполагается, что наличие такой расцветки также связано с повышенными рисками, в том числе: хищникам легче обнаружить таких животных в океане, а отсутствие меланина потенциально связано с увеличением восприимчивости к повреждению солнечными лучами.

Однако наблюдения показывают, что размеры Спеклза на самом деле оказались весьма стандартными: ученые предполагают, что его длина достигает около 3 метров. Увы, ученые пока не смогли определить пол животного, однако отмечают, что визуально млекопитающее выглядит вполне здоровым и развитым.

По словам команды, это открытие стало весьма удивительным, так как сегодня ученые обладают слишком малым количеством информации относительно дельфинов с таким редким окрасом. Более того, пятнистый фактически стал первым дельфином такой расцветки, которого ученые наблюдали в этом регионе. Увы, после этой случайно встречи ученые больше не встречали Спеклза в этих водах.

Ранее Фокус писал о том, что единственный живой гигантский муравьед-альбинос в мире: на Земле не найти ему подобных.