Мощный взрыв на Солнце привел к отключению радиосвязи на части Земли (видео)

Во время солнечной вспышки в космос улетел огромный поток плазмы и это запечатлел космический аппарат NASA.

6 февраля на Солнце произошла вспышка, которую ученые идентифицировали как вспышку класса M4.2. Это одна из самых мощных вспышек, которые появляются на Солнце. В результате вспышки также в космос был выброшен огромный поток из плазмы, который улетел в космос со скоростью 400 км/с. В результате появления солнечной вспышки, достигшее Земли излучение привело к кратковременному отключению радиосвязи в Австралии и Юго-Восточной Азии, пишет Space.

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Новая солнечная вспышка класса M4.2 появилась вместе с выбросом плазмы в солнечном пятне AR3575. Солнечные вспышки возникают, когда магнитная энергия накапливается в солнечной атмосфере и высвобождается в виде сильного выброса электромагнитного излучения. Самые мощные вспышки принадлежат к классу Х, а за ними идут вспышки класса М, которые в 10 раз слабее выброса энергии в предыдущем классе. Есть еще вспышки класса С, В и А, но они не оказывают существенного влияния на нашу планету.

За новой солнечной вспышкой наблюдал космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory, который сделал потрясающие фотографии и видео.

За новой солнечной вспышкой наблюдал космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory, который сделал потрясающие фотографии и видео Фото: NASA

Солнечная вспышка, в результате которой электромагнитное излучение достигло Земли за 8 минут, ведь летело со скоростью света, вызвала кратковременное отключение радиосвязи в Австралии и Юго-Восточной Азии.

На этом снимке можно сравнить размер Земли и размер потока плазмы, выброшенного с Солнца Фото: NASA

Этот взрыв на Солнце, также привел к появлению коронального выброса массы или огромного потока плазмы, улетевшего в космос со скоростью 400 км/с. Такие выбросы плазмы, если достигают Земли могут привести к появлению геомагнитной бури, что также может повлиять на работу спутников связи и навигационных приборов на Земле. Но ученые считают, что плазма, выброшенная в результате новой вспышки, пролетит мимо нашей планеты.

В то же время астрономы не исключают возможность появления в течение 7 и 8 февраля новых вспышек на солнце класса М и даже класса Х. Они также могут привести к отключению радиосвязи в некоторых регионах Земли, а если вместе со вспышками появится поток плазмы, то он может достигнуть Земли и вызвать геомагнитную бурю через несколько дней после своего возникновения.

Как уже писал Фокус, Землю планируют прикрывать от надоедливых лучей Солнца гигантским зонтиком. Исследователи считают, что всего двух лет, проведенных под гигантским зонтиком будет достаточно, чтобы наша планета немного охладилась.

Также Фокус писал о том, что шведский астронавт, находясь на борту МКС, сделал удивительное видео, на котором видна наша планета из космоса. Астронавт Европейского космического агентства признался, что был немного растерян, когда увидел так много всего одновременно.