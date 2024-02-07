У Венеры все же есть спутник, и он получил свое официальное название в результате ошибки (фото)

У Венеры нет обычных спутников, но у нее есть квазиспутник, которому наконец-то дали имя после изучения детского плаката.

Через 22 года после открытия астероид и квазиспутник Венеры с временным названием 2002 VE был официально назван Zoozve. Это произошло после того, как ученый и ведущий научной программы Radiolab на одной и радиостанций Нью-Йорка Латиф Нассер заметил странную надпись на плакате своего сына, где была изображена Солнечная система. Именно тщательное расследование привело к тому, что квазиспутник Венеры получил свое официальное имя, пишет Space.

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В один и вечеров Латиф Нассер укладывал спасть своего двухлетнего сына и впервые внимательно рассмотрел плакат с изображением Солнечной системы, где он заметил возле Венеры нарисованный спутник с названием Zoozve.

Но Нассер, который закончил Гарвардский университет и является популяризатором науки, никогда не слышал о таком объекте. Тогда он решил проверить информацию о Венере на сайте NASA и там было сказано, что у Венеры нет спутников.

У Венеры нет обычных спутников, но есть квазиспутник Фото: wikipedia

После этого он обратился к своей знакомой Лиз Ландау из NASA и та решила помочь Нассеру в расследовании.

В один и вечеров Латиф Нассер укладывал спасть своего двухлетнего сына и впервые внимательно рассмотрел плакат с изображением Солнечной системы, где он заметил возле Венеры нарисованный спутник с названием Zoozve Фото: space.com

В то же время Нассер нашел автора детского плаката и связался с ним, чтобы выяснить, откуда он взял такое название. Художник Алекс Фостер сообщил, что взял это название из официального списка спутников Солнечной системы. Но у Венеры нет спутников, так что же это?

Позже Ландау объяснила Нассеру, что на самом деле художник, рисовавший плакат, увидел название астероида и квазиспутника Венеры, который имел временное обозначение 2002 VE. В принципе, это немного похоже на слово Zoozve. То есть художник принял цифры за буквы и создал необычное прозвище квазиспутнику Венеры.

Этот квазиспутник был обнаружен еще в 2002 году и был первым найденным в Солнечной системе квазиспутником. Такие астероиды, а у Земли также есть несоклько квазиспутников, вращаются вокруг Солнца вместе с планетами почти синхронно, поэтому кажется, что они вращаются вокруг планеты, хотя это не так.

Позже Ландау объяснила Нассеру, что на самом деле художник, рисовавший плакат, увидел название астероида и квазиспутника Венеры, который имел временное обозначение 2002 VE. В принципе, это немного похоже на слово Zoozve. То есть художник принял цифры за буквы и создал необычное прозвище квазиспутнику Венеры Фото: space.com

Все квазиспутники являются временными соседями своих планет. В случае с 2002 VE, то он находится рядом с Венерой в течение последних 7 тысяч лет и оставит планету примерно через 500 лет, как считают ученые.

Благодаря расследованию Нассера, 5 февраля Международный астрономический союз официально назвал астероид 2002VE именем Zoozve. Таким образом ошибка одного человека привела к тому, что не имеющий имени квазиспутник Венеры наконец-то получил его через 22 года.

Фокус уже писал о том, почему Венера превратилась в настоящий ад и почему это ждет и нашу планету.

Также Фокус писал о том, что исследование образцов астероида Бенну позволило учены предположить, что этот камень был частью древнего водного мира. На этой океанской планете даже возможно были условия пригодные для жизни.