Кофе может защитить от диабета. Ученые открыли целый ряд преимуществ напитка

Популярный напиток, известный своими полезными свойствами, пополнился рядом новых преимуществ, среди которых защита от диабета и уменьшение количества жира в организме, заявили ученые.

Судя по всему, наша утренняя чашка кофе — это ключ не только к ежедневному пробуждению, но и к управлению весом и снижению риска серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет второго типа. Такое заявление ученые сделали благодаря недавним исследованиям, в которых глубоко изучалась связь между уровнем кофеина в крови, жировой массой тела и риском развития некоторых заболеваний, пишет ScienceAlert.

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Ученые давно размышляли о влиянии кофеина на наше здоровье в самых разных его аспектах. В ходе недавнего исследования, группа ученых из институтов Швеции и Великобритании обнаружила убедительные доказательства того, что люди с более высоким уровнем кофеина в крови имеют более низкий индекс массы тела (ИМТ) и меньшее количество жира в организме. Более того, у этих людей также снижен риск развития диабета 2 типа.

Это исследование выделяется тем, что в нем использовался метод, называемый менделевской рандомизацией. Этот метод помогает ученым выяснить причинно-следственные связи, изучая генетические вариации. В данном случае речь шла о генах, которые влияют на скорость расщепления кофеина в организме. Люди с определенными генетическими вариациями склонны перерабатывать кофеин медленнее, а значит, он дольше задерживается в их крови. Такие люди обычно потребляют гораздо меньше кофеина по этой причине.

Исследователи проанализировали данные почти 10 000 человек, пытаясь понять, как эти генетические различия связаны с такими заболеваниями, как диабет и различные факторы образа жизни. Полученные результаты стали шагом на встречу более глубокому пониманию того, как кофеин взаимодействует с нашим организмом. Они свидетельствуют о том, что употребление напитков с кофеином, не содержащих калорий, может стать простым способом контроля уровня жира в организме.

Однако в этих результатах не все так черно-бело, как хотелось бы. Хотя исследование выявило значительную связь между уровнем кофеина и снижением риска развития диабета, оно не обнаружило связи между кофеином и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечная недостаточность или инсульт, которые часто связывают с диабетом. Это усложняет наше понимание общего влияния кофеина на здоровье.

Идея о том, что кофеин может помочь в борьбе с лишним весом и снизить риск развития диабета, может быть связана с его способностью увеличивать выработку организмом тепла и превращать жир в энергию. Эти процессы имеют решающее значение для метаболизма — способа превращения организмом пищи и напитков в энергию.

Долгосрочные последствия употребления кофеина для веса и жировой массы еще не до конца изучены, и данное исследование, хотя и является обширным, не лишено определенных недостатков.

Учитывая глобальную любовь людей к кофеину, даже небольшие метаболические эффекты от ежедневного употребления напитков могут иметь значительные последствия для здоровья. Эта научная работа является подспорьем для дальнейших исследований и предлагает новый взгляд на роль кофеина в нашем рационе. Она напоминает о сложных связях между тем, что мы потребляем, и нашим здоровьем в целом, и, возможно, является лишним поводом побаловать себя чашкой кофе.

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