Предотвратит распространение агрессивного рака: создан новый препарат для лечения болезни

Тяжелые и агрессивные формы рака часто являлись приговором для людей, которых они поражали, но теперь у ученых появилось лекарство, которое может изменить ситуацию.

Ученые из Австралии сделали значительный шаг вперед в области исследований рака, открыв новую стратегию лечения, которая может произвести революцию в борьбе с самой опасной формой рака молочной железы. Этот новый подход нацелен на тип рака, известный как тройной негативный рак молочной железы, который является особенно агрессивным и трудно поддается лечению с помощью современных методов лечения, таких как химиотерапия и иммунотерапия, пишет ScienceAlert.

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Отличительной особенностью нового метода лечения является его способность точно нацеливаться на раковые клетки и атаковать их, не нанося вреда окружающим здоровым тканям.

Пероральный препарат, получивший название CDDD11-8, изначально был разработан для лечения другого типа рака — острой миелоидной лейкемии. Однако теперь он показал, что способен замедлять рост клеток тройного негативного рака молочной железы и даже убивать их. Это прорыв, потому что до сих пор не существовало лекарств, специально разработанных для борьбы с этим агрессивным типом болезни, который поражает до 15% всех больных раком молочной железы. У таких пациенток зачастую ограниченные возможности лечения и высокий риск возвращения заболевания в течение пяти лет.

Препарат CDDD11-8 блокирует особый путь в клетках, известный как циклин-зависимая киназа 9 (CDK9), который имеет решающее значение для выживания и пролиферации раковых клеток. Интересно, что здоровые клетки не так сильно зависят от этого пути, что делает CDK9 идеальной мишенью для лечения рака. Препарат показал обнадеживающие результаты в предварительных экспериментах, включая снижение роста опухоли и увеличение гибели раковых клеток как в моделях клеточных линий, так и на живых мышах, не причиняя вреда жизненно важным органам или здоровым клеткам.

Результаты исследования открывают возможность разработки целевого лечения тройного негативного рака молочной железы, что может значительно улучшить показатели выживаемости. Исследователи считают, что ингибирование CDK9 может быть эффективным и против других типов агрессивных раковых заболеваний, которые в значительной степени зависят от транскрипции — процесса, который часто ускоряется в раковых клетках.

Несмотря на многообещающие результаты, препарат все еще находится на ранней стадии разработки и требует дальнейшего тестирования, прежде чем его можно будет рассматривать для испытаний на людях. Тем не менее, исследователи оптимистично настроены на то, что при дальнейшем развитии этот препарат может стать переломным моментом в борьбе с тройным негативным раком молочной железы и, возможно, другими агрессивными видами заболевания.

Возможность применения целенаправленного и менее вредного метода лечения дает надежду пациентам, прогноз которых в настоящее время остается неутешительным. Исследование также подчеркивает важность постоянных работ и инноваций в поисках более эффективных методов лечения рака. При дальнейшей разработке и клинической оценке этот новый подход может спасти жизни людей и изменить методы лечения онкологии в будущем.

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