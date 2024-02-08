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Зарождение математики: исследователи рассказали, как появилась эта наука (фото)

Ася Небор-Николайчук
Фото: Википедия | Математика, которую часто называют королевой наук, имеет богатую историю, насчитывающую десятки тысяч лет

Корни этой науки можно отследить благодаря кости Ишанго, артефакту, которому более 20 тысяч лет. Именно он является древнейшим математическим объектом, о котором нам известно.

Математика, которую часто называют королевой наук, имеет богатую историю, насчитывающую десятки тысяч лет. За абстрактными теоремами и уравнениями, с которыми мы сталкиваемся сегодня, корни математики уходят глубоко в древние цивилизации, пишет IFLScience.

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История математики начинается не с римских императоров или греческих философов, а с небольшого артефакта каменного века, известного как кость Ишанго. Эта неприметная 10-сантиметровая кость, украшенная тщательно сделанными насечками, содержит ключ к пониманию первых следов математического мышления.

Вместо случайного расположения, насечки обнаруживают числовые паттерны, такие как простые числа и обозначения умножения на 2. Созданная между 20 000 и 25 000 лет назад, кость Ишанго является древнейшим подтвержденным математическим объектом, а ее создатель — древнейшим известным нам математиком.

В отличие от математиков, которых мы встречаем в учебниках, этот древний новатор не оставил после себя теорем или письменных записей. Вместо этого они занимались тем, что математики называют протоматематикой — формой математической деятельности, которая основывалась на необходимости считать и записывать числа еще до появления письменности.

Кость Ишанго на выставке в Королевском бельгийском институте естественных наук
Фото: Wikimedia Commons

В Древнем Египте математика играла решающую роль в повседневной жизни цивилизации. Около 3000 года до н. э. египтяне разработали десятичную систему счисления для облегчения сельскохозяйственных и административных задач. Великая пирамида в Гизе, построенная около 2650 г. до н. э., является свидетельством передовых математических знаний египтян, причем некоторые считают, что она была спроектирована с учетом конкретных математических констант.

Папирус Райнда, датируемый вторым промежуточным периодом Египта, знакомит нас с Ахмесом, самым первым известным автором учебника по математике. Хотя Ахмес, возможно, не был профессиональным математиком, его работа охватывает арифметику, геометрию и примитивную алгебру, демонстрируя математические знания своего времени.

Стоит отметить вавилонян, которые около 1600 года до н. э. переплели математику с астрономией. Их систематическое документирование небесных явлений, обусловленное потребностью в точных астрономических прогнозах, стало важной вехой в математической традиции.

Возвращаясь к кости Ишанго, неизвестно зачем ее создали: некоторые ученые считают ее частью математической игры, а другие что это своеобразный календарь. Однако существует еще один похожий артефакт, кость Лебомбо, которая возможно тоже является математическим объектом, однако у ученых нет четкой уверенности об этой вещи.

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