В 3500-летнем скелете обнаружили опасную болезнь: один из самых древних примеров в мире (фото)

Ученые обнаружили один из самых ранних примеров ревматоидного артрита в мире во время исследования скелета женщины из Нубии.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале International Journal of Paleopathology, ученые после изучения костей женщины, жившей в Нубии более 3500 лет, обнаружили ревматоидный артрит, от которого сейчас страдает примерно 1% населения Земли, пишет Live Science.

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Археологи обнаружили почти полный скелет женщины, жившей в исторической области Нубия (территория занимает север Судана и юг Египта) более 3500 лет назад, еще в 2018 году. Скелет древней женщины хорошо сохранился, и он содержал большую часть костей, в том числе кости рук и ног. Прошлый анализ останков позволил определить, что эта женщина жила на территории южной части современного Египта между 1750 и 1550 годами до нашей эры, ее рост составлял всего 1,5 метра, а умерла она в возрасте от 25 до 30 лет. В ее могиле также обнаружили погребальный инвентарь и фрагменты нубийской и египетской керамики.

Теперь же ученые провели тщательный анализ останков и обнаружили один из самых ранних примеров ревматоидного артрита в мире. Эта болезнь активно поражают мелкие кости рук и ног, что приводит к воспалению в суставах. Как показывают исследования, сейчас в мире 1% населения страдает от этой болезни, в то же время 8% жителей Земли страдают от остеоартрита.

Ученые провели тщательный анализ останков и обнаружили один из самых ранних примеров ревматоидного артрита в мире Фото: ScienceAlert

По словам ученых, именно проявления остеоартрита можно чаще всего найти в останках древних людей, а ревматоидный артрит встречается очень редко, поэтому это открытие представляет большую научную ценность. Тысячи лет назад люди жили не так долго, чтобы у них могла развиться такая опасная болезнь суставов, поэтому ее обнаруживают в древних останках людей очень редко. Но это скелет является одним из немногих исключений из правил.

Именно проявления остеоартрита можно чаще всего найти в останках древних людей, а ревматоидный артрит встречается очень редко, поэтому это открытие представляет большую научную ценность Фото: Live Science

Ученые считают, что болезнь вызвала появление отечности, что в свою очередь привело к снижению подвижности древней женщины. Трудно сказать, какое именно влияние оказала болезнь на повседневную жизнь женщины из Нубии, хотя скорее всего качество ее жизни значительно снижалось по мере прогрессирования болезни.

Самые ранние случаи ревматоидного артрита в более современной истории были описаны в Европе только в 17 веке. Но археологи обнаружили признаки этой болезни у людей, живших в Древнем Египте 5500 лет назад.

Как уже писал Фокус, найден доисторический пигмент, не подверженный влиянию времени. Время всегда являлось заклятым врагом палеонтологов, разрушая крупицы прошлого, хранящиеся в земле, но недавно ученые столкнулись с необычным цветом, который спокойно пережил 12 миллионов лет.

Также Фокус писал о том, что ученые исследовали уникальные захоронения культуры бревенчатых гробов железного века. Эта древняя культура оставила в наследство около 40 мест захоронений, где людей хоронили в больших бревенчатых гробах, украшенных причудливыми узорами, вырезанных из отдельных тиковых деревьев.