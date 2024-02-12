Астрофизики разгадали многолетнюю загадку "серной аномалии" в космосе: результат удивляет

Ученые наконец-то смогли раскрыть секрет исчезнувшей серы в планетарных туманностях.

Прошлые исследования показали, что планетарные туманности должны содержать в своем составе больше серы, чем есть на самом деле. Странное отсутствие серы привело к тому, что астрофизики назвали это явление "серной аномалией". Но новое исследование, опубликованное в издании The Astrophysical Journal Letters, показывает, что разгадка тайны, над которой ломали голову ученые в течение пары десятилетий, скрывалась у всех на виду, пишет Popular Mechanics.

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Планетарные туманности (ПТ) не имеют вообще никакого отношения к планетам и такое название они получили благодаря своей часто округлой форме, что дает им сходство с планетами. ПТ представляют собой облака из газа и пыли, которые были выброшены умирающей звездой, находящейся в стадии превращения в звезду белый карлик. Такие туманности по человеческим меркам существуют долго – примерно 10 тысяч лет. Но по космическим меркам – это очень маленький срок, если сравнивать с возрастом звезд (это несколько миллиардов лет), которые создают планетарные туманности.

Хотя астрофизики знают много о том, что из себя представляют ПТ, все же их химический состав вызывает много вопросов. В частности, 20 лет назад исследования показали, что эти облака из газа и пыли должны быть наполнены большим количеством серы, но наблюдения показали, что серы там очень мало.

Это исчезновение серы было сложно объяснить, ведь она должна создаваться в тех же количествах, что и кислород, неон, аргон и хлор в звездах малой и средней массы. Это и привело ученых к тому, что они назвали такое положение вещей "серной аномалией". В течение последующих двух десятков лет астрофизики пытались решить эту загадку, но безуспешно.

Так выглядят самые известные планетарные туманности в нашей галактике Фото: NASA

Авторы нового исследования использовали очень детализированные данные наблюдений за 130 планетарными туманностями в центре нашей галактики, которые были получены с помощью наземного телескопа VLT. Эти данные имели минимальный фоновый шум, а потому ученые смогли подробно проанализировать спектральные особенности ПТ и разгадать давнюю загадку.

Ученые использовали аргон в качестве основного индикатора металличности (то есть наличия тяжелых химических элементов) ПТ, а не кислород. Именно аргон оказался более подходящим при поиске недостающей серы.

Как оказалось, никакой "серной аномалии" вообще не существует и секрет исчезновения серы кроется в том, что прошлые данные были плохого качества и не показывали нормально эмиссионные линии серы в спектрах ПТ. Таким образом новое исследование показывает, что никакой загадки не было.

По словам ученых, они опровергли прошлые теории о том, что "серная аномалия" возникает из-за недооценки более высоких стадий ионизации серы в планетарных туманностях.

Как уже писал Фокус, телескоп Хаббл обнаружил "хвосты" 12 смешивающихся галактик. Новые данные показывают, что огромные звездные скопления, наполненные гигантскими яркими звездами, формируются среди обломков взаимодействующих галактик.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, огромная черная дыра в Млечном Пути искажает пространство-время особым образом.