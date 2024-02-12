Изобрели до прибытия европейцев: письменность ронго-ронго старее, чем считалось ранее (фото)

Письменность ронго-ронго сохранилась преимущественно на древних деревянных табличках. Недавно ученые узнали, что один из этих артефактов предшествует прибытию европейцев на остров, а потому народ рапануйцев стоит в одном ряду с шумерами и египтянами.

На острове Рапа-Нуи ученые обнаружили деревянную табличку с текстом написанным ронго-ронго. Результаты исследования, опубликованные 2 февраля, свидетельствуют о том, что эта письменность предшествовала контактам с Европой более чем на два века, пишет Arkeonews.

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В отличие от традиционных систем письма, считается, что ронго-ронго изобрел народ рапануйцев независимо. Письменность, состоящая из 27 деревянных табличек, содержащих около 15 000 символов и более 400 уникальных глифов, является лингвистической загадкой, которая годами озадачивала экспертов.

Настоящей неожиданностью стало недавнее радиоуглеродное датирование, проведенное в Болонском университете. Древесина одной из табличек, вырезанная между 1493 и 1509 годами, ставит под сомнение предыдущее убеждение, что письменность появилась после прибытия европейцев в 1720-х годах. Это открытие доказывает, что жители Рапа-Нуи создали свою письменность самостоятельно, что ставит их в один ряд с другими древними цивилизациями, такими как шумеры, египтяне и китайцы.

Фото: INSCRIBE and RESOLUTION ERC Teams

Рапа-Нуи, заселенный между 1150 и 1280 годами, скрывает археологические тайны, которые не ограничиваются известными каменными головами моаи. Письменность ронго-ронго, которую европейцы заметили только в 1864 году, остается нерасшифрованной, что добавляет острову еще большей загадочности.

Исследование также проливает свет на экологическое прошлое Рапа-Нуи. Древесина старейшей таблички, возможно, из неместных пород деревьев, ставит вопрос о ресурсах, доступных для островитян. Эта связь между сценарием и экологией острова добавляет неожиданный уровень загадочности.

Сильвия Феррара, ведущий автор исследования, филолог из Болонского университета, подчеркивает уникальность ронго-ронго. В отличие от заимствованных систем письма, народ рапануйцев, похоже, самостоятельно создал свою письменность. Это бросает вызов традиционной мысли о том, что такие письменности были перенесены и адаптированы из одной культуры в другую.

Выводы свидетельствуют о том, что европейские контакты не сыграли никакой роли в изобретении письменности ронго-ронго. Однако для окончательного доказательства этой теории необходимы дальнейшие исследования.

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