Глубокое озеро. Астрономы обнаружили на Марсе места, где в прошлом процветала жизнь (фото)

Жизнь на Марсе могла процветать вблизи действующих вулканов и древнего озера глубиной 1,6 км.

Как показывает новое исследование, опубликованное в журнале Nature, миллиарды лет назад Марс, возможно, был более тектонически и вулканически активен, чем считалось ранее. Доказательства тектонической активности, которая происходила примерно 4 млрд лет назад предоставили 63 новых примера различных вулканов, обнаруженных в странном регионе Марса со странными свойствами, которые отличают его от остальной части планеты, пишет Space.

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Ученые обнаружили, что ландшафт региона на Марсе под названием Эридания, который находится в южном полушарии планеты вероятно сформировался в результате изменений, происходящих внутри коры планеты, а не под влиянием сил, действующих над или под корой. Это открытие может повлиять на поиски признаков древней внеземной жизни, которые ведут марсоходы NASA Curiosity и Perseverance.

По словам ученых, в регионе Эридания, когда-то находилось огромное озеро из жидкой воды глубиной примерно 1,6 км. Вулканические источники, которые находились рядом с водой могли питать гидротермальные системы, в которых могла процветать внеземная жизнь.

Справа показан регион Эридания на Марсе и где он находится (слева) Фото: NASA

Если на Земле сейчас происходит активная тектоника плит и активный вулканизм, то на Марсе эти явления практически отсутствуют.

Ученые использовали данные орбитальных аппаратов, чтобы тщательно изучить регион Эридания. Исследование показало, что состав марсианской коры в этом месте имеет особенный и она менее плотная и более толстая, чем остальная часть коры Марса.

Также ученые обнаружили 63 примера открытого вулканизма в четырех различных типах вулканов: вулканические купола, стратовулканы, пирокластический щит и кальдерные комплексы. Вулканическая активность в регионе Эридания, как предполагают ученые, была связано с экстремальной геологической активностью на Марсе 3,5 млрд лет назад.

По словам ученых, в регионе Эридания, когда-то находилось огромное озеро из жидкой воды глубиной примерно 1,6 км Фото: NASA

Тип геологической активности, наблюдаемой на Марсе, представляет собой вертикальную тектонику, когда кора поднимается и опускается. Такая тектоника была предшественником полной тектоники плит, которую мы наблюдаем сегодня на Земле.

По словам ученых, недавно обнаруженная геология Марса может помочь определить, как на Марсе могла возникнуть жизнь, а также, как она могла появится на нашей планете.

Это связано с тем, что наблюдаемые на Марсе процессы, которые привели к образованию особенностей марсианской коры, происходили и на Земле. Эти процессы могли привести к тому, что возле гидротермальных источников могла возникнуть жизнь.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA увидел солнечное затмение с поверхности Марса, когда спутник планеты Фобос перекрыл собой Солнце.

Также Фокус писал о том, что ученые смогли раскрыть давний секрет аномалии, наблюдаемой в планетарных туманностях.