Библиотека из 8 тысяч книг: ученые впервые создали каталог всех книг Чарльза Дарвина (фото)

Чарльз Дарвин, известный своим трудом "Происхождение видов", был владельцем удивительной библиотеки. Для создания полного каталога коллекции ученого ученые потратили 18 лет.

Большая коллекция книг и трудов Чарльза Дарвина, имевшая решающее значение для его научного вклада, была тщательно реконструирована и теперь доступна в интернете. В течение 18 лет исследователи тщательно собирали каждую книгу, статью, брошюру и журнал, принадлежавшие выдающемуся натуралисту, пишет IFLScience.

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Доктор Джон ван Вай, основатель Darwin Online, рассказывает, что огромная библиотека Дарвина, которая сыграла важную роль в формировании его революционных научных трудов, была распылена после его смерти в 1882 году.

Первоначально считалось, что она ограничивалась 1480 уцелевшими книгами в Кембриджском университете и резиденции Дарвина, Даун-хаусе, но на самом деле коллекция насчитывает потрясающие 7 350 наименований, распределенных по 13 000 томов и предметов. Команда Darwin Online составила исчерпывающий 300-страничный каталог всей коллекции, содержащий около 9 300 ссылок на оцифрованные копии произведений.

Чтобы заполнить пробелы в библиотеке Дарвина, исследователи обратились к его оригинальным рукописным каталогам, которые заполняли 56 бумажных коробок и содержали чрезвычайно сокращенные ссылки. Еще 426 отсутствующих названий были обнаружены из 426-страничного рукописного каталога, подготовленного для Дарвина в 1875 году.

Фото: Daily Mail

Коллекция отличается не только своим объемом, но и разнообразием охваченных тем. Хотя значительная часть посвящена научным предметам, в частности биологии и геологии, есть удивительные записи о сельском хозяйстве, разведении животных, поведении, географии, философии, психологии, религии, а также различные интересы, такие как история, путешествия и язык. В частности, в библиотеке Дарвина найдены работы таких философов, как Джон Стюарт Милль, Огюст Конт и Чарльз Бэббидж, который был первооткрывателем концепции программируемого компьютера.

Коллекция также включает неожиданные экземпляры, такие как дорожный атлас Англии и Уэльса 1832 года и интригующие статьи с такими названиями, как "Анатомия четвероногой курицы" и "Эпилептические морские свинки". Доктор ван Вай отмечает, что изучение этого списка дает современному читателю представление об интересах и источниках Дарвина.

Эта попытка реконструировать библиотеку Дарвина не только раскрывает широкий круг источников, которые повлияли на его творчество, но и демонстрирует разнообразную природу интеллектуальных поисков натуралиста. Оцифрованная коллекция является ценным ресурсом для исследователей, способствуя более глубокому пониманию интеллектуального пути Дарвина и аспектов его вклада в науку.

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