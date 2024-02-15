Это чересчур. Названо количество чашек кофе, которые могут навредить человеку

Кофеин может быть частью здорового питания для большинства людей, однако потребление слишком большого количества этого продукта может навредить.

Большинство из нас начинает свой день с чашечки кофе или чая, в надежде, что содержащийся в них кофеин поможет нам взбодриться и проснуться. Если с первой чашкой кофе этого не удалось, за ней может последовать вторая, а затем третья. Но сколько в действительности кофеина безопасно потреблять в день? Ученые отметили на этот вопрос, пишет SciTechDaily.

По данным исследователей из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), кофеин в действительности может быть частью здорового питания для большинства людей, однако потребление слишком большого его количества может представлять опасность для здоровья человека.

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Его влияние на организм зависит от нескольких факторов, в том числе:

массы тела;

употребляемых лекарств;

индивидуальной чувствительности.

Все эти вышеперечисленные факторы могут влиять на то, какое количество кофеина в конце концов станет "избыточным" для нашего организма.

Где содержится кофеин

Кофеин содержится в растениях, которые используются для производства чая, кофе и шоколада. Он также содержится в некоторых видах растений, которые используются в качестве ароматизаторов, например в гуаране или альтернативных чаях, таких как мате.

Кроме того кофеин также могут добавлять в качестве ингредиента в продукты питания и напитки.

Можно ли детям потреблять кофеин

Согласно данным Американской академии педиатрии, детям лучше воздержаться т употребления кофеина. Также стоит помнить, что энергетические напитки могут содержать в два раза больше кофеина чем в том же количестве кофе. Перед тем как принимать решение о целесообразности потребления кофеина ребенком, следует проконсультироваться с врачом.

Сколько кофеина содержится в продуктах

Большинство производителей продуктов питания и напитков, содержащих кофеин, добровольно указывают эту информацию на этикетке. В то же время исследователи советуют с осторожностью потреблять кофеиновые продукты в первый раз, если количество протеина не указано на этикетке.

Также существуют специальные онлайн-базы, которые предоставляют оценки содержания кофеина в тех или иных продуктах. Для справки:

в одной банке безалкогольного напитка с кофеином 350мл — от 3 до 40 мг кофеина;

чашка зеленого или черного чая 250 мл — 30-50 мг кофеина;

чашка кофе 250 мл — от 80 до 100 мг кофеина;

энергетические напитки 250 мл — от 40 до 250 мг кофеина.

Действительно ли существуют чай и кофе без кофеина

Увы, это не так. В действительности чай и кофе без кофеина попросту содержат его меньшее количество, но все же содержат его. Например, кофе без кофеина, как правило, содержит 2-15 мг кофеина на 250 мл.

Слишком много кофеина

Данные ученых из FDA указывают 400 мг кофеина в день, как количество, которые не связано с негативными эффектами — это равно 45 чашкам кофе в день. Однако люди весьма индивидуальны, когда речь заходит о чувствительности к кофеину и его воздействию на метаболизм, а потому ученые советуют проконсультироваться с врачом, если возникают какие-либо "подозрительные состояния".

FDA не установило уровень для детей, но Американская академия педиатрии не рекомендует детям и подросткам употреблять кофеин и другие стимуляторы.

Чрезмерное потребление кофеина

Исследователи отмечают, что чрезмерное потребление кофеина, как правило, сопровождается:

бессонницей;

дрожью;

беспокойством;

учащенным сердечным ритмом;

расстройством желудка;

тошнотой;

головной болью;

чувством угнетенности.

Опасен ли кофеин для здоровья

По оценкам FDA, токсические эффекты, такие как судороги, могут наблюдаться при быстром употреблении около 1200 миллиграммов кофеина или 0,15 столовых ложек чистого кофеина. Кроме того, особую опасность представляют продукты с чистым и высококонцентрированным кофеином. Как правило, они представлены на рынке в виде пищевых добавок, употребление которых может быть опасно для здоровья.

Может ли кофеин заменить сон

Кофеин является стимулятором, однако, увы, не может сделать нас более бодрыми или заменить сон. Как правило, организму может потребоваться от 4 до 6 часов, чтобы усвоить половину того, что вы потребили. Простыми словами, всего одна чашка кофе за ужином, может не дать вам заснуть.

Как сохранить потребление кофеина

Если вы потребляете слишком большое количество кофеина и хотели бы уменьшить его, ученые советуют делать это постепенно. Так, как резкая остановка может вызвать такие симптомы как:

головные боли;

беспокойство;

нервозность.

Однако ученые не считают отказ от кофеина опасным, однако этот процесс вполне может оказаться неприятным.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разоблачили чудодейственные свойства утреннего кофе.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.