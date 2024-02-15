Лишая себя сна мы теряем возможность радоваться: его недостаток связали с эмоциональным упадком

Сон является важным элементом нашей жизни, позволяя нашему организму отдохнуть, но недавно ученые выяснили, что лишаясь этих драгоценных часов мы также жертвуем одними из важнейших моментов в нашей жизни.

В наше время у многих людей складывается впечатление, что частый недосып это нормально и жертвовать часами отдыха для мозга можно ради многих вещей. Но ученые утверждают, что истинной ценой отсутствия сна является такая незаменимая вещь, как наша способность в полной мере наслаждаться счастливыми моментами жизни. Недавнее исследование выявило довольно неожиданное последствие недостатка сна: он притупляет наши положительные эмоции, в то время как отрицательные эмоции, похоже, прекрасно переносят бессонные ночи и начинают превалировать над нами, пишет Psypost.

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Это исследование появилось на фоне того, что бессонные ночи стали слишком распространенным явлением благодаря специфике современной жизни. Будь то работники ночных смен, обеспечивающие жизнедеятельность наших городов, или студенты, засиживающиеся до ночи, последствия недосыпания часто обсуждаются с точки зрения продуктивности и здоровья. Однако в данном исследовании ученые рассмотрели вопрос о том, как сон и его недостаток влияют на наше эмоциональное самочувствие.

Авторы этого открытия под руководством Джареда Минкеля пытались понять, как недостаток сна сказывается на эмоциональном состоянии человека. Они использовали видеоролики, вызывающие эмоции, чтобы определить, как люди, лишенные сна, реагируют на различные эмоциональные стимулы. Удивительно, но если грустить или расстраиваться участники могли как обычно, то способность испытывать радость или веселье сходила на нет с каждым отобранным часом сна.

По словам Минкеля, это тревожный сигнал организма о важности сна для нашего общего благополучия. Ученый заявил, что если вы гордитесь тем, что можете обходиться минимальным количеством часов сна, возможно, вы неосознанно жертвуете своей способностью наслаждаться жизнью в полной мере и, следовательно, будущим здоровьем. Стоит ли гордиться такой сомнительной способностью, задается вопросом ученый.

Исследование, проведенное среди студентов колледжа, показало, что даже группа, привыкшая к нерегулярному режиму сна, может ощутить эмоциональное воздействие недостатка сна. Это значит, что в условиях напряженного рабочего графика жертвование сном может иметь более серьезные и не очевидные последствия, чем простое чувство усталости.

Важно отметить, что в данном исследовании речь идет не о бессоннице, а именно об осознанном выборе в пользу меньшего количества сна. Так что, если вы не можете выспаться из-за бессонницы, это исследование лишь может подсказать проблемы, с которыми вы можете столкнуться в результате этого, но оно ориентировано совершенно на другую публику.

В будущем исследователи намерены больше изучить этот феномен. Они стремятся понять не только поведенческие, но и биологические причины того, почему наши положительные эмоции более уязвимы и так привязаны к недостатку сна. Это, в свою очередь, может привести к разработке более действенных методов лечения борьбы с побочными эмоциональными эффектами проведенных бессонных ночей.

Стремление к увеличению количества часов в сутках не должно идти в ущерб нашему сну, заключают ученые. Обеспечение крепкого и достаточного сна, это не просто возможность отдохнуть и укрепить здоровье, а и пополнение эмоционального запаса сил, нужного нам для реагирования как на грустные, так и на радостные события в нашей жизни. Так что, возможно, пришло время пересмотреть приоритеты в отношении сна и стремиться к 7-8 часам отдыха за ночь, чтобы в полной мере ощутить весь эмоциональный окрас этого мира на следующее утро.

Раннее Фокус писал о залоге здорового сна. Новое исследование позволило обратить внимание на то, как выбор продуктов питания может повлиять на качество нашего сна.

Также Фокус писал о том, чего точно лучше не делать перед сном. Кофеин и полуночные застолья нарушают наш сон, однако исследователи рассказали, что еще может гарантировать беспокойную ночь.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.