Луна готовься, летит Китай. Посадочный модуль доставит гостей с Земли: в чем суть миссии

КНР собирается отправить на спутник Земли новый беспилотный аппарат с растениями и микробами.

В 2028 году Китай отправит на Луну посадочный модуль "Чанъэ-8", который должен совершить посадку возле Южного полюса и положить начало первой китайской лунной базе. На борту аппарата будут находиться земные растения и микробы, а также полезная нагрузка для тестирования технологии использования лунных ресурсов, пишет Space.

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Будущая китайская миссия "Чанъэ-8" является предшественником лунной базы под названием Международная научная лунная станция (ILRS), которую Китай планирует построить на Луне вместе со странами-партнерами в 2030-х годах. Посадочный модуль проведет испытания ключевых технологий, необходимых для обеспечения стабильной работы ILRS.

Представители китайского космического агентства CNSA раскрыли подробности будущей миссии, в частности, что касается полезной нагрузки посадочного модуля. Стало известно, что на Луне будут проведены эксперименты с наземными растениями и микробами, а также пройдет проверка технологии использования лунных ресурсов.

Например, инструменты модуля будут плавить лунный реголит с помощью солнечной энергии с последующим измерением механических и термических свойств полученного материала. Китай планирует использовать лунную почву для изготовления кирпичей, которые можно будет использовать для строительства инфраструктуры на Луне.

Китайский посадочный аппарат "Чанъэ-3" на поверхности Луны Фото: CNSA

Что касается биологического эксперимента, то китайские ученые планируют проверить как себя будут вести растения и микробы в контролируемой герметичной среде во время пребывания в лунной почве. Этот эксперимент необходим для лучшего понимания того, как можно выращивать продукты питания и производить кислород на будущей лунной базе. Например, еще в 2019 году на борту китайского посадочного модуля "Чанъэ-4" успешно проросли в лунном реголите семена хлопка.

Также на борту модуля "Чанъэ-8" будут находится специальные приборы для наблюдения за Землей. Они будут собрать данные, связанные с климатом нашей планеты ее магнитосферой. В частности, ученые хотят улучшить понимание того, как магнитосфера взаимодействует с солнечным ветром.

Остальные приборы предназначены для изучения поверхности Луны и низкочастотного электромагнитного поля. Также модуль будет оснащен прибором для сбора и анализа образцов лунных горных пород. Этот инструмент предоставит научные данные о составе лунного реголита, включая наличие редких газов, что позволит больше узнать о геологическом прошлом спутника Земли.

Если запуск модуля "Чанъэ-8" должен состояться в 2028 году, то в мае этого года на Луну должен отправиться китайский посадочный модуль "Чанъэ-6", как уже писал Фокус. Уникальность этой миссии состоит в том, что впервые в истории роботизированный аппарат соберет образцы местной породы на обратной стороне Луны. Что касается пилотируемой миссии Китая на Луну, то страна планирует высадить двух своих астронавтов на спутник Земли до 2030 года.

Также Фокус писал о том, что американский посадочный модуль "Одиссей" полетел на Луну с помощью ракеты SpaceX. Это уже второй частный аппарат, который отправился покорять Луну, но первая попытка американцев вернутся на спутник Земли впервые за 52 года не увенчалась успехом.