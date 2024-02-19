Ампутация не понадобится: одобрен первый в мире препарат, спасающий конечности от обморожения

Человечество пополнило свой список побед триумфом над обморожением, оставляющим сотни тысяч людей без пальцев рук и ног каждый год. Новый препарат уже прошел испытание на людях и показал эффективность.

Обморожение является ежегодной напастью для миллионов людей, подкарауливающим нас в холодные сезоны. Оно незаметно подбирается и повреждает наше тело, порой лишая нас частей конечностей. И самое страшное заключается в том, что у нас не было от него лечения. Ампутация часто являлась единственным выходом, но недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило революционный препарат, способный спасти наши пальцы рук и ног от скальпеля хирурга, пишет New York Post.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Обморожение отдаленно может напоминать ощущение обычного, пусть и сильного, холода в конечностях, но это ошибочное чувство. Это состояние, когда наша кожа и ткани под ней начинают буквально замерзать, перекрывая кровоток и приводя к довольно серьезным внутренним повреждениям, если вовремя не получить необходимую помощь. Длительное воздействие холода на наше тело без надлежащего ухода может привести к необратимым повреждениям и даже полной к потере пальцев рук и ног, что не является редкостью. Первые признаки наступления обморожения включают в себя онемение, легкое изменение цвета кожи и покалывание, но они быстро перетекают в появление волдырей и посинение, либо побеление кожи.

Принцип действия нового препарата, аурлумина, довольно незатейлив. В первую очередь это сосудорасширяющее средство, то есть оно помогает открыть кровеносные сосуды и обеспечивает беспрепятственный ток крови, не позволяя ей сворачиваться в обмороженных местах. Это является важным и ключевым моментом, поскольку именно без нормального кровотока пораженные ткани могут быть настолько повреждены, что единственным выходом станет ампутация.

FDA одобрило препарат аурлумин после клинических испытаний, в ходе которых 47 взрослых с сильными обморожениями были разделены на три группы. Одна группа получала лекарство через капельницу в течение шести часов в день на протяжении восьми дней. В результате, те, кто принимал его, смогли полностью избежать ампутации, что является победой над последствиями обморожения, по сравнению с другими группами, которым не так повезло.

Но с одобрением препарата перспектива спасения пальцев рук и ног даже после сильного обморожения стала как никогда высокой, дав надежду миллионам, ежегодно попадающим в коварную ловушку холода.

Впрочем аурлумин не лишен побочных эффектов, как отмечает FDA, но его потенциал в предотвращении ампутации при тяжелых обморожениях является революционным и на данный момент перевешивает их. По мере развития и усовершенствования препарата, мы можем получить универсальное и эффективное средство, способное спасти нас от внезапной потери части конечностей.

Ранее Фокус писал о преимуществах холода для продления жизни. Низкая температура может быть ключом к открытию новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний.

Также Фокус писал об опасностях морозной зимней погоды для здоровья. Исследователи озвучили все риски — от воздействия на иммунную систему и сердечных приступов до тревоги и депрессии.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.