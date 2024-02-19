Люди практикуют древнюю шотландскую практику, не подозревая об этом: что такое Херкл-Дюркл

Пользователи TikTok сходят с ума от шотландской практики 19-го века, называя ее идеальным приемом для ухода за собой.

Шотландская практика, берущая начало в 19-м веке вновь стала популярной благодаря трендам TikTok: пользователи сходят с ума от этой причуды и делятся тем, как они занимаются Херкл-Дюркл. Более того, большинство из нас в действительности практиковали Херкл-Дюркл, но, вероятно, даже не подозревают об этом, пишет Daily Mail.

Хэштег "Hurkle Durkle" стал невероятно популярным в этой социальной сети — в данный момент видео с этим хэштегом уже посмотрели более 5,5 миллиона человек. Название может показаться забавным и необычным, однако большинство людей на Земле в то или иное время практиковали Херкл-Дюркл. В действительности эта шотландская практика предполагает, бездельничество в постели после того, как прозвенел будильник и пора вставать.

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Мы можем почувствовать себя виноватыми, не желая вставать с кровати после того, как прозвенел будильник, однако шотландцы подталкивают принять такое поведение и не корить себя за него. Дословно с шотландского фраза "hurkle durkle" означает "лежать в постели или бездельничать, когда нужно вставать".

Отметим, что всего год назад в TikTok было популярно иное безделье: люди проводили в постели целый день или в любое время дня, однако шотландская практики предполагает, что вы проводите время, бездельничая в постели, лишь в утренние часы.

Для большинства людей в мире стало открытием, что большинство из нас в действительности практикует эту шотландскую практику, даже не подозревая, что мы делаем это. Например, однако пользовательница социальной сети показала, как она лежит в постели утром, зажигая свет и читая. Другие пользователи социальной сети пошли по ее стопам и показали, как бездельничают утром в постели.

Любопытно, что исследование команды Sleep Health ранее уже показало, что немного более длительный сон и лежание в постели в действительности может помочь улучшить вашу жизнь. Результаты исследования свидетельствуют о том, что всего 2 дополнительных часа сна на выходных способны снизить риск сердечного приступа или инсульта на 63%. Другое исследование также показало, что короткий сон после будильника может помочь почувствовать себя более бодрым в течение дня.

Ранее Фокус писал о том, что ученые связали ночной образ жизни с повышенным риском развития диабета.