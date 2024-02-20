Воскресить Додо. Люди восстанавливают вид, который сами же истребили 350 лет назад (фото)

Исследователи используют технологию стволовых клеток, чтобы вернуть к жизни вымерший вид, утраченный сотни лет тому назад.

Дронт, также известный как Додо, является одним из самых известных вымерших животных всех времен, которого люди безжалостно истребили около 350 лет назад — чтобы уничтожить целый вид, понадобилось всего несколько десятилетий. Теперь ученые приближаются к тому, чтобы вернуть к жизни знаменитого дронта в его первоначальный дом на Маврикии, остров к востоку от Мадагаскара в Индийском океане, пишет Daily Mail.

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Над проектом работает американский стартап Colossal Biosciences, базирующийся в Далласе (штат Техас, США). Исследователи используют технологию стволовых клеток и редактирование генома, чтобы создать новую современную версию этого давно утраченного вида. Предполагается, что "воскрешение Додо" обойдется ученым в более чем 225 миллионов долларов. Отметим, что это не единственная амбициозная цель американского стартапа: ученые также планируют "воскресить" шерстистого мамонта и тасманского тигра.

В ходе своей работы компания уже заключила партнерское соглашение с Фондом дикой природы Маврикия, чтобы найти подходящее место для первой стаи дронтов, выращенных в лаборатории. Отметим, что до того, как Додо были истреблены в 17-м веке, они были эндемиками лесов острова.

Эксперт, возглавляющий проект по воскрешению додо, палеогенетик Бет Шапиро (на фото слева) и Бен Ламм, соучредитель и генеральный директор Colossal Фото: Colossal Biosciences

По словам директора по охране природы Маврикийского фонда дикой природы Викаша Татайя, перед тем как выпустить регенерировавших дронтов в дикую природу, они с партнерами подготовят необходимую экосистему. Предполагается, что к этому времени исследователям удастся чистить местную среду от инвазивных видов, а также восстановить растительность, необходимую для выживания дронтов.

Известно, что исследователи уже совершили прорыв в данной работе: им удалось секвенировать полный геном вымершего вида по образцам костей и другим найденным фрагментам. Следующим шагом в работе ученых станет редактирование генов клетки кожи близкого родственника дронта, которым является никобарский голубь, таким образом, чтобы его геном соответствовал геному вымершей птицы.

На фото часть "оксфордского дронта" — единственных сохранившихся остатков мягких тканей додо Фото: Wiki Commons

В целом цель проекта заключается в том, чтобы совместить геном голубя с геномом вымерших дронтов или максимально приблизиться к нему с помощью инструмента редактирования генов Crispr-Cas9. Отметим, что этот метод позволяет ученым "вырезать и вставлять" небольшие участки ДНК. Простыми словами, команда может удалять или редактировать определенные гены, чтобы в конечном итоге получить более точное животное, которое они хотят воссоздать.

На следующем этапе ученые используют эту генетически измененную клетку для создания эмбриона, как это произошло в случае с овцой Долли в 1996 году, после чего его поместят в живую суррогатную мать. Ученые надеются, что вылупившийся птенец будет напоминать что-то среднее между никобарским голубем и дронтом. Предполагается, что первый "воскресший Додо" может родиться в течение этого десятилетия.

первый птенец додо может появиться на свет уже в этом десятилетии Фото: Daily Mail

Додо, как вид, был открыт в 1598 году на острове Маврикий в Индийском океане. Он представлял собой нелетающую птицу и получил свое название от португальского слова, означающего "дурак", так как птицы не боялись людей-охотников. В результате уже к 17-му столетию дронты были полностью уничтожены людьми, а также хищными животными, которых мореплаватели доставили на остров.

По словам ведущего палеогенетика компании Бет Шапиро, воссоздать вымершее животное ростом в один метр будет чрезвычайно непросто, однако ученые искренне верят, что в конце концов им это удастся.

Ранее Фокус писал о том, что ученые хотят вернуть к жизни знаменитого додо.