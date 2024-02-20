Ритуальный предмет в виде кобры: археологи нашли артефакт возрастом 4 тысячи лет (фото)

Это глиняное изделие в форме змеи можно интерпретировать как ритуальный инструмент, который использовали шаманы древних племен для проведения ритуалов.

Археологи из Университета Цинхуа в Тайване обнаружили на северо-западном побережье острова необычный артефакт — гончарную ручку в форме змеи, которой около 4000 лет. Найденная на песчаных дюнах в районе Гуаньинь, она могла служить практическим целям, возможно, как ручка для большего сосуда или церемониального кувшина, пишет Arkeonews.

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Гончарное изделие, изготовленное на подобие кобры, с поднятой верхней частью тела и расправленным капюшоном, напоминает змею, готовую к удару. Фигура может похвастаться такими характерными чертами, как поднятая голова с открытой пастью и раздутые складки на шее — классические признаки кобры.

Чтобы определить возраст этого змееподобного артефакта, археологи применили радиоуглеродный метод датировки, который показал его происхождение — примерно 4 000 лет. Кроме возраста, символизм змей в древних культурах добавляет еще один слой интриги.

В разных обществах змеи имеют символическое значение, связанное с мифологией, религией и литературой. В Восточной Азии и других частях мира змеи часто ассоциировались с переходами между жизнью и смертью, воспроизводством или изменениями.

В разных обществах змеи имеют символическое значение, связанное с мифологией, религией и литературой Фото: National Tsing Hua University

"Эта 4000-летняя ручка в форме змеи... имеет яркую фигуру, похожую на кобру, с поднятой головой и выпуклыми кожными складками на голове и шее. Мы считаем, что этот незавершенный артефакт мог быть гончарным изделием, которое использовали в ритуальных целях", — пояснил один из исследователей, выделяя важность находки.

Это глиняное изделие в форме змеи можно интерпретировать как ритуальный инструмент, который использовали шаманы древних племен для проведения ритуалов, иллюстрируя, как изображения животных включали в ритуальные инструменты в древних обществах, формируя их системы верований и знаний.

Интересно, что это место дало многочисленные доисторические археологические артефакты, в частности недавно открытый участок с интенсивной обработкой каменных инструментов.

Поэтому находка гончарной ручки в форме змеи возрастом 4 000 лет не только демонстрирует мастерство древних обществ, но и открывает окно в символическое значение изображений животных в их ритуалах. Археологические исследования, продолжающиеся на Тайване, продолжают открывать захватывающие аспекты его доисторического прошлого, обогащая наше понимание истории человечества.

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