Оставьте в покое летучих мышей: ученые предупредили о новой опасности

Еще не отойдя от пандемии COVID-19, мы можем стоять на пороге нового, гораздо более смертельного бедствия, считают ученые. Впрочем, по их мнению, у нас еще осталось время исправить ситуацию.

В недавнем исследовании, которое может серьезно изменить наше представление о летучих мышах, ученые из Корнельского университета и Общества охраны дикой природы пришли к довольно простому, но не менее важному заключению: если мы хотим избежать будущих пандемий, нам следует оставить наших летучих ночных соседей в покое. Их исследование говорит о том, что чем меньше мы будем экспериментировать с летучими мышами, тем безопаснее будет мир. Несмотря на их стереотипную репутацию и роль в ужастиках, как переносчиков всевозможных болезней, оказывается, что кинофильмы были не далеки от реальности и беспокойство этих существ может обернуться для нас, людей, печальными последствиями, пишет NDTV.

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Но начать стоит с недавнего повода беспокойства мирового сообщество — загадочной и смертельно опасной "Болезни Х". Это условное название, используемое Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для описания гипотетического, неизвестного патогена, который может стать причиной будущей эпидемии или пандемии. Эта концепция несет в себе посыл о важности подготовки к непредсказуемому характеру вспышек заболеваний, предполагая, что следующая серьезная угроза глобальному здравоохранению может исходить от вируса, о котором мы в настоящее время ничего не знаем. Ее целью является создание гибких, надежных систем здравоохранения и глобальной готовности к выявлению, исследованию и борьбе с возникающими заболеваниями, которые способны быстро распространяться и вызывать массовые заболевания и смерть. Этот термин служит человечеству напоминанием о постоянно присутствующем риске возникновения новых заболеваний и постоянной проблеме глобальной безопасности здравоохранения.

Летучие мыши же действительно переносят множество болезней, причем некоторые из них довольно близкие родственники того злосчастного вируса, который вызвал COVID-19. Но наши попытки контролировать популяции летучих мышей путем выбраковки или лишения их естественной среды обитания могут увеличить вероятность того, что эти вирусы перейдут к людям — этот процесс называется зоонозным распространением. Это очень важно, потому что Всемирная организация здравоохранения предупреждает нас о неизбежности очередной опасной эпидемии, и правильным вопросом тут является не "если", а "когда".

Основная идея нового исследования ученых заключается в том, чтобы предоставить летучим мышам их личное пространство, в которое человек попросту не будет вторгаться. Защищая их естественную среду обитания и избегая их гнезд, мы можем серьезно снизить риск возникновения еще одного очага глобального бедствия. Ученые призывают к переосмыслению того, как мы взаимодействуем с дикой природой, начиная с этих непонятых и опасных млекопитающих.

Доктор Сьюзан Либерман из Общества охраны дикой природы говорит о том, что живые организмы нашего мира невероятно тесно связаны между собой, ведь более 8 миллиардов человек делят его с невероятным количеством диких животных. Чтобы избежать риска возникновения очередной пандемии, мы должны исправить наши пренебрежительные отношения с природой, в том числе и не в последнюю очередь — с летучими мышами. На первый взгляд в этом нет ничего сложного, особенно если учесть астрономические затраты на борьбу с пандемией по сравнению с относительно небольшими изменениями, которые нам придется внести в общественные правила и системы законодательства для правильного взаимодействия с летучими мышами.

Стивен А. Ософски, профессор из Корнелла, поддержал аргумент своих коллег. Он отмечает, что совместная работа людей на глобальном уровне — это ключ к решению некоторых из самых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся, таких как изменение климата и потеря биоразнообразия. Но, судя по всему, мы не умеем сотрудничать даже в решении небольших локальных проблем. Но когда речь идет о летучих мышах, ученые предоставили четкую стратегию, которой нам стоит придерживаться не смотря ни на что. Если мы сможем не охотиться на них, не есть их и не торговать ими, не лезть в их пещеры, держать наш скот подальше от мест обитания летучих мышей и либо прекратить разрушать их среду обитания, либо даже помочь ее восстановить, мы сможем значительно снизить риск столкнуться с очередной пандемией, которая может оказаться в разы страшнее последней.

Ученые призвали весь коллективный мир к немедленному действию для того, чтобы мы могли обезопасить человечество в ближайшем будущем. Они требуют от государств пересмотреть подход к сохранению дикой природы, сделав акцент на сосуществовании, а не на конфликте и уничтожении. Ученые считают, что внеся изменения в наше взаимодействие с летучими мышами и средой их обитания, мы сможем не только защитить этих существ, но и себя от глобальных проблем. Это беспроигрышный вариант для всех, на который стоит обратить внимание уже сейчас, подытожили они.

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