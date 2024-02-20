Тайны острова Скай: в Шотландии археологи нашли скрытое на протяжении веков поселение (фото)

Исследуя долину Глен Бриттл на острове Скай, Шотландия, археологи обнаружили остатки деревни, датируемой XVII или XVIII веком. Это поселение оставалось скрытым из-за высаженной здесь в 1977 году плантации ели.

На острове Скай, Шотландия, ученые обнаружили остатки деревни, датируемой XVII или XVIII веком, во время археологического исследования перед вырубкой деревьев. Спрятанная в долине Глен Бриттл, деревня, известная под названием Брунелл, была скрыта плантацией ели ситхинской, высаженной в 1977 году, пишет Sky News.

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Археологи обнаружили поселение, в котором когда-то проживало примерно 2 250 человек. Жители занимались сельским хозяйством, выращивали крупный рогатый скот, овец и лошадей, чтобы удовлетворить свои потребности и платить арендную плату. Однако со временем население сократилось до 1 769 человек, а село пришло в упадок. Исторические записи свидетельствуют, что упадок мог быть связан с изменением методов ведения сельского хозяйства, когда меньшие хозяйства объединялись в большие территории для выпаса овец.

Фото: Forestry and Land Scotland

Всего исследователи нашли 28 зданий на этом месте. Обследование сыграло решающую роль в планировании вырубки деревьев, гарантируя, что техника сможет работать вокруг руин, не причиняя вреда. Для ориентации на местности тщательно проложили небольшие тропы, что позволило расчистить участок. В результате этой работы несколько зданий уже видимы, однако некоторые постройки все еще остаются скрытыми.

Усилия, направленные на исследование поселения, демонстрируют баланс между сохранением природных ландшафтов и раскрытием тайн культурного наследия. Это открытие открывает пути для дальнейших разведок и исследований жизни людей, которые когда-то жили в этом месте.

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