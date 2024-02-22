Огненная смерть. Двухтонный мертвый аппарат ЕКА упал на Землю: где это произошло (карта)

Спутник размером с автобус и весом 2,2 тонны сгорел в атмосфере, но неизвестно, упали ли какие-то обломки на поверхность планеты.

21 февраля в 19:15 по Киеву на Землю рухнул огромный спутник Европейского космического агентства (ЕКА) ERS-2, и эта огненная смерть положила конец его почти 30-летней жизни в космосе, пишет Space.

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Согласно заявлению ЕКА, спутник ERS-2, который в течение 16 лет занимался наблюдением за океанами, атмосферой, ледниками и исследовал влияние деятельности человека на окружающую среду, наконец-то закончил свое 13-летнее схождение с орбиты.

Cпутник ERS-2, который в течение 16 лет занимался наблюдением за океанами, атмосферой, ледниками и исследовал влияние деятельности человека на окружающую среду, наконец-то закончил свое 13-летнее схождение с орбиты Фото: ESA

Космический аппарат вошел в атмосферу Земли над северной частью Тихого океана между Аляской и Гавайскими островами. В результате ERS-2 сгорел в атмосфере Земли, но пока неизвестно, достигли ли какие-то его обломки поверхности. Но даже если это произошло, то эти обломки не представляют опасности для окружающей среди, ведь они не содержат токсичных или радиоактивных веществ, заявили в ЕКА.

Космический аппарат вошел в атмосферу Земли над северной частью Тихого океана между Аляской и Гавайскими островами Фото: space.com

Спутник ERS-2 отправился в космос для наблюдения за Землей еще в 1995 году и изначально весил 2,5 тонны. Когда он падал на Землю, то его вес составлял уже 2,2 тонны. Дело в том, что когда спутник закончил свою работу в 2011 году, ученые специально запустили его двигатели, чтобы снизить его орбиту и в результате весь запас топлива аппарата был исчерпан. Поэтому вес спутника стал меньше. В течение последних 13 лет спутник снижался и наконец-то закончил свою миссию навсегда.

Несмотря на то, что вес спутника такой большой, по словам ученых, объекты такого же веса, которые являются космическим мусором, постоянно врезаются в атмосферу наше планеты каждые несколько недель.

ERS-2 упал на Землю в результате так называемого неконтролируемого спуска, то есть ученые не могли повлиять на траекторию вхождения аппарата в атмосферу Земли. Батареи спутника были разряжены уже давно, а также все его приборы давно уже не работали.

В ЕКА заявили, что такое вхождение в атмосферу совершенно безопасно для людей, даже если некоторые обломки все же упали на поверхность. За почти 70 лет космических запусков очень редко такие обломки причиняли ущерб наземной инфраструктуре и нет подтверждений, что они причинили вред кому-то из людей.

По словам ученых, вероятность попадания молнии в человека в 65 тысяч раз выше, чем вероятность попадания обломков космического мусора.

Напоминаем, что за несколько дней до огненной смерти ERS-2 были сделаны снимки спутника, когда он сближался с атмосферой Земли. На этих изображениях аппарат очень поход по своему внешнему виду на космический корабль из фильма "Звездные войны", как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что к Земле летят сразу три больших астероида, и один из них был обнаружен 19 февраля. Все три камня считаются потенциально опасными.