Ученые обнаружили неожиданные инновации неандертальцев в изготовлении оружия: изюминкой стал клей

Недавний анализ каменных орудий, которым 40 000 лет, с французской стоянки Ле-Мустье ставит под сомнение предыдущие предположения о когнитивных способностях неандертальцев.

Исследователи обнаружили уникальный клей на каменных инструментах неандертальцев, что проливает свет на их когнитивные способности. Смеси битума и охры напоминает клей, который использовали ранние Homo sapiens в Африке, пишет IFLScience.

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Это свидетельствует о том, что неандертальцы, возможно, имели когнитивный уровень, подобный нашим предкам. Исторически считается, что неандертальцы использовали березовую смолу для прикрепления каменных лезвий к деревянным рукояткам. Однако недавний анализ каменных орудий, которым 40 000 лет, с французской стоянки Ле-Мустье ставит под сомнение предыдущие предположения.

Химический анализ цветных остатков на этих инструментах обнаружил следы как охры, так и битума, компонента сырой нефти. Исследователей удивило высокое содержание охры, превышавшее 50 процентов. Автор исследования Патрик Шмидт объяснил, что хотя битум, высушенный на воздухе, сам по себе может служить адгезивом, он теряет свои свойства в случае значительного добавления охры.

Чистый битум слишком липкий, но добавление охры обеспечивает отличное схватывание Фото: Schmidt et al., Sci. Adv. 10, eadl0822 (2024)

Вопреки ожиданиям, исследователи пришли к выводу, что эта смесь не подходит для склеивания орудий и оружия. Вместо этого они предложили альтернативную функцию.

У африканских Homo sapiens клей с охрой использовали для создания рукояток каменных орудий, устраняя потребность в ручке и обеспечивая прямой контакт между инструментом и рукой пользователя.

Чтобы понять, как неандертальцы могли использовать эту клейкую смесь, исследователи провели эксперименты. Чистый битум оставлял на руках липкие пятна, в то время как смесь с 55% охры ощущалась твердой и не липкой.

Следы древнего клея на каменном артефакте Фото: Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte, photo: Ewa Dutkiewicz

Авторы исследования пришли к выводу, что неандертальцы использовали эту смесь для усиления скрепления с каменными орудиями, при этом она не прилипала к рукам, что делает ее идеальным материалом для создания рукояток.

Авторы исследования выделили инновационность неандертальцев, особенно учитывая, что ближайший источник битума находился в 200 километрах к югу, а охру приходилось собирать в 50 километрах к северу от Ле-Мустье. Сочетание этих ингредиентов с определенной целью, по мнению исследователей, требовало таких когнитивных процессов, как перспективное планирование и воображение.

По сути, исследование предполагает, что неандертальцы и ранние Homo sapiens в Африке использовали подобные когнитивные процессы, демонстрируя незаурядный уровень древней изобретательности.

Результаты исследования выделяют важность сложных клеев как ранних проявлений когнитивных процессов, которые актуальны и сегодня. Хотя это открытие не преувеличивает его значение, оно связывает неандертальцев с ранними человеческими моделями мышления.

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