Самый редкий слон на Земле: стадо приняло детеныша, несмотря на то, что он отличается (видео)

Исследователи запечатлели редкого розового слона в южноафриканском парке, когда он резвился с сородичами на водопое.

Оператор сафари в Южной Африке заснял кадры, на которых редкий молодой розовый слон прыгает и играет со своими серыми сверстниками на водопое в Национальном парке Крюгера. Исследователи отмечают, что некоторые виды животных неохотно принимают редких альбиносов, но, к счастью, слоны в парке Крюгера совсем не такие, пишет Daily Mail.

Биологи дикой природы отмечают, что на кадрах видно примерно годовалого слоненка, который родился с альбинизмом — редким генетическим заболевание, останавливающим выработку организмом кожного пигмента, известного как меланин. Порой это генетическое заболевание также сопровождается разрушительными последствиями.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На видео, снятом оператором, можно заметить, как слоны плещутся, катаются и играют с молодым розовым слоненком на водопое в национальном парке. Более того, выглядит взаимодействие животных таким образом, будто стадо защищает своего собственного очень редкого розового слона.

По словам оператора сафари, заснявшего видео Тео Потгитера, он и ранее становился свидетелем случаев альбинизма у слонов в Национальном парке Крюгера. Более того он также отмечает, что в обоих случаях наблюдал, как стадо принимало и воспитывало своих уникальных розовых телят.

По словам биологов дикой природы, примерно годовалый розовый слоненок родился с альбинизмом Фото: Theo Potgieter

Предыдущие исследования уже показали, что некоторые виды животных не принимают своих собратьев-альбиносов. Например, сомы попросту игнорируют сомов с альбинизмом, а аллигаторы и того больше — просто съедаются хищниками еще до того, как достигнут совершеннолетия.

Однако животный мир не единственная угроза для альбиносов, они также нередко становятся жертвами браконьеров, торгующих экзотическими животными. Такая ситуация привела к тому, что одна некоммерческая организация купила целый остров у побережья Индонезии только для того, чтобы построить там убежище для одного единственного орангутанга-альбиноса.

В то же время это заболевание сопровождается снижением пигмента радужной оболочки, что приводит к ухудшению зрения. В результате "розовый глаз" может подорвать способность животного добывать себе пищу, обнаруживать хищников, а также отслеживать собственную добычу.

Как и у аллигатора-альбиноса, у многих других видов, рожденных с альбинизмом, появляется ярко-белый мех, чешуя или кожа, что делает невозможным маскировку во многих средах, что усложняет их жизнь. Например, слоны рода Loxodonta обычно темно-серые, их маленькие детеныши с альбинизмом имеют розовую кожу и светлую шерсть.

Отметим, что альбинизм представлен рецессивным геном. Простыми словами, оба родителя должны нести этот признак для производства потомка-альбиноса. По словам Потгитера, это редкое заболевание "происходит только один раз на каждые 10 000 рождений" млекопитающих в дикой природе.

Ранее Фокус писал о том, что единственный в мире орангутан-альбинос выжил в дикой природе.