Смертельный вирус захватил почти все земные континенты: последней пала Антарктида

Исследователи подтвердили, что чрезвычайно патогенный птичий вирус впервые достиг материковой части ледового континента.

Эпидемия птичьего гриппа (H5N1) началась в 2021 году: с тех пор вирус унес жизни миллионов птиц по всему миру, затронул млекопитающих и распространился по всем земным континентам, кроме Океании. До этого момента в относительной безопасности оставалась Антарктида, однако новые данные свидетельствуют о том, что H5N1 достиг материковой части ледового континента, пишет The Guardian.

Вирус птичьего гриппа был обнаружен в конце прошлой недели у двух мертвых птиц-падальщиков, называемых поморниками, недалеко от базы Примавера — аргентинской научно-исследовательской станции на Антарктическом полуострове. При этом данные Научного комитета по антарктическим исследованиям свидетельствуют о том, что ранее подозрительные случаи также были зарегистрированы у бурого поморника и морской чайки, чьи тела также были найдены на Антарктическом полуострове.

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Эти результаты впервые демонстрируют, что чрезвычайно патогенный вирус птичьего гриппа достиг материковой части Антарктиды, несмотря на все естественные барьеры и сдерживающие факторы. Исследователи отмечают, что эти случаи также стали первыми подтвержденными на ледовом континенте. Предполагается, что опасный вирус достиг отдаленного континента через перелетных птиц.

Впервые в антарктическом регионе вирус птичьего гриппа был обнаружен еще в октябре прошлого гола — тогда его зафиксировали на субантарктических островах. H5N1 был обнаружен на островах, примерно в 1600 км от континента. Позже он также был обнаружен на Фолклендских островах.

Изначально ученые фиксировали вирус у таких птиц, как чайки, поморники и крачки, однако со временем он также распространился на альбатросов, пингвинов и глупышей. Более того ученые также зафиксировали, что жертвами вируса птичьего гриппа стали млекопитающие в Антарктике — это привело к массовой гибели морских слонов и морских котиков. В декабре прошлого года ученые также подтвердили заражение белого медведя в Арктике, который погиб от птичьего гриппа.

По словам Мэтью Драйдена из Агентства безопасности здравоохранения Великобритании, в данный момент они получают много сообщений о вирусе H5N1, поражающем в антарктическом регионе сразу несколько видов. Он также считает, что вирус мог достичь материковой части континента раньше, чем об этом стало известно, из-за трудностей с доступом и отбором проб диких животных в этом регионе.

Отметим, что мертвые птицы на прошлой неделе были найдены аргентинскими учеными. Они собрали образцы и отправили их коллегам в Центр молекулярной биологии Северо Очоа в Мадриде. По словам сотрудника центра Антонио Альками, теперь важным вопросом остается то, сколько времени понадобится вирусу, чтобы передаться другим видам, обитающим на континенте.

Исследователи отмечают, что поморники, как правило, обитают чрезвычайно близко к колониям пингвинов, а потому именно они оказались в зоне риска. Предыдущие вспышки вируса птичьего гриппа в Южной Африке, Чили и Аргентине уже показали, что пингвины очень восприимчивы к H5N1.

В ноябре прошлого года исследователи пришли к выводу, если вирус действительно начнет вызывать массовую смертность в колониях пингвинов, это может сигнализировать об одной из крупнейших экологических катастроф современности".

По словам почетного профессора природоохранной биологии Университета Восточной Англии Дианы Белл, учитывая все эти факторы, увы, кажется маловероятным, что пингвины в Антарктиде не заразятся вирусом птичьего гриппа.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что птичий грипп меняет цвет радужной оболочки олуш.