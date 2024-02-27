Дебошир подводного мира: самая громкая рыба длиной 12 мм кричит на громкости 140 децибел (видео)

Исследователи обнаружили, что крошечная полупрозрачная рыбка способна издавать такой же громкий звук, как и отбойный молоток.

Океан покрывает большую часть поверхности Земли и является домом для множества удивительных видов. Например, ученые из Берлина заметили нечто необычное в своей лаборатории — они услышали загадочные щелкающие звуки, доносившиеся из аквариума в их лаборатории и приступили к расследованию, пишет BBC.

В результате расследования команда обнаружила, что крохотная полупрозрачная рыба Danionella cerebrum способна отбивать мощный ритм органом, называемым плавательным пузырем. Наблюдения показали, что рыба длиной всего 12 миллиметров способна издавать в воде звук громкостью 140 децибел, что сравнимо с выстрелом или работой отбойного молотка.

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Теперь исследователи пришли к выводу, что Danionella cerebrum является самой громкой морской рыбой своего размера, когда-либо обнаруженной учеными. Авторы исследования также считают, что "игра на барабанах" может использоваться рыбами этого вида в формате социального общения.

В большинстве случаев в природе чем крупнее животное, тем громче шум оно издает. Однако в толще воды дела обстоят немного иначе: самые крошечные виды тем являются одними из самых шумных, когда-либо обнаруженных исследователями. Исследователи ранее также обнаружили других существ, которые издают много шума. Например, креветка-пистолет во время охоты на другие виды может издавать звуки громкостью до 200 децибел.

Отметим, что Данионеллы ценятся наукой, поскольку их прозрачность позволяет ученым увидеть ее мозг в действии, что позволяет исследователям изучить их поведение. По словам ведущего автора исследования, аспиранта Университета Шарите в Берлине Верити Кук, на новое исследование их натолкнули рыбы, обитающие в лабораторном аквариуме.

Люди проходили мимо лабораторного аквариума с рыбой и слышали странные щелкающие звуки, но не понимали их источник. Позже оказалось, что звуки исходят от самой рабы, что было необычно, так как представители этого вида были чрезвычайно крохотными, но создавали много шума.

В ходе исследования ученые использовали набор микрофонов и видеокамер, что помогло им обнаружить источник звука. По словам Кук, на расстоянии одной длины тела амплитуда звука составляет около 140 децибел. Именно настолько громко, по мнению команды, звук воспринимается другими рыбами. Команда также отмечает, что звук затухает с расстоянием, а потому на расстоянии одного метра амплитуда составляет около 108 децибел.

Команда также обнаружила, что барабанный механизм, используемый рыбами, представляет собой очень сложный инструмент. У всех костных рыб есть плавательный пузырь, представляющий собой орган, наполненный газом, который помогает им оставаться под водой. Известно, что многие виды используют свои мышцы, чтобы барабанить по этому пузырю, однако Данионелла пошла дальше: когда рыбы сокращают мышцы, они натягивают ребро, что создает напряжение в части хряща, находящегося внутри мышцы — когда хрящ высвобождается, он попадает в плавательный пузырь.

Любопытно, что громкий звук издают только самцы этого вида, более того они делают это лишь в компании. По словам Кук, они заметили, что в аквариуме находилось 8 самцов, но лишь трое из них издавали громкие звуки, тогда как пятеро оставались тихими. В результате ученые предположили, что существует некая иерархия.

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