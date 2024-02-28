Большая ложь. Производители пластика десятилетиями знали, что его переработка невозможна

Исследователи обнаружили, что крупные производители пластика более 30 лет знали о том, что его переработка невозможна технически и экономически, но продолжали засорять Землю.

Сегодня пластик стал одной из наибольших проблем Земли: микрочастицы этого материала ученые обнаружили в органах людей и животных, а также на самых высоких вершинах и в самой глубокой точке океана. Более того, ученые недавно обнаружили пластик в слоях древних пород, пишет Daily Mail.

Однако теперь исследователи из Центра климатической честности (CCI) обнаружили, что крупные производители пластика годами вводили общественность в заблуждение относительно переработки отходов, чтобы избежать потери доходов.

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В докладе значится, производители осознают, что некоторые виды пластмассы невозможно повторно использовать, однако и все равно смешивают с теми, которые можно, что существенно усложняет сортировку и делает ее дорогостоящей. Исследователи теперь пришли к выводу, что уже более 30 лет компании знали, что переработка отходов экономически и технически нецелесообразна, они продолжали продвигать переработку в маркетинговых кампаниях.

Исследователи CCI в своей работе использовали данные исследований, а также внутренние документы сотрудников компаний-производителей пластика. Теперь команда заявляет, что документы позволяют предположить, что производители пластмасс и нефтехимической промышленности знали о препятствиях в переработке, а также о том, как пластик на самом деле влияет на планету в целом.

По словам президента CCI Ричарда Уайлса, их с коллегами расследование показывает, что компании знали, как производство их продукции влияет на планету, но продолжали ее производить. Более того, они также использовали для производства ископаемое топливо, от которого ученые призывают отказаться, чтобы не допустить коллапса климатической системы.

Несмотря на то, что VI показал, что переработка не является решением проблемы Фото: Daily Mail

Статистика свидетельствует о том, что 32% американцев сегодня перерабатывают отходы, однако проблема заключается в том, что 72% отходов в итоге все равно оказываются на свалке, так как фактически не подлежат переработке.

Ископаемое топливо является главным ингредиентом для производства пластмасс — как правило, производители используют нефть и газ, что лишь повышает уровень токсичности, выходящей из продукта по мере его разложения. Это также означает, что эти товары невозможно перерабатывать в упаковку для пищевых продуктов или поверхностей, которые входят с ними в контакт.

Исследователи отмечают, что коллапс в отходах произошел в 1950-х годах, когда впервые был создан одноразовый пластик — это гарантировало, что продукцию будут постоянно покупать. По словам ведущего автора исследования, ученого из CCI Дэвиса Аллена, далее производители сосредоточились на том, чтобы создавать все больше пластика при низких затратах, которые после использования отправлялся в мусор. При этом компании-производители обещали общественности, что пластик можно легко выбросить или сжечь, чтобы утилизировать его.

Инсайдерские записи даже показали, что компании были обеспокоены тем, что "очень секретные" планы по переработке отходов станут достоянием общественности. Фото: Daily Mail

Уже в 1980-х годах отношение к одноразовому пластику начало немного меняться, когда чиновники впервые заговорили о его запрете. Исследователи обнаружили, что в этот момент, стремясь спасти индустрию, производители пластика обратились к его переработке.

Однако еще в 1986 году Институт Винила (VI), представляющий производителей винилового пластика, заявил о том, что переработка, увы, не сможет стать постоянным решением. Тогда исследователи отмечали, что переработка, по сути, попросту оттягивает время до того момента, пока пластик так или иначе окажется на свалке.

В докладе также говорится, что производители пластика не только знали обо всех рисках, но продолжали настаивать, что их продукция подлежит переработке и не вредит планете. Отметим, что сами производители пластмасс сказали, что отчет исследователей "вводит в заблуждение" и базируется на устаревших технологиях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали новый пластик, изготовленный не из сырой нефти.