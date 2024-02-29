Васаби на страже папируса: как маленькое растение может сохранить древние тексты

Ученые долго искали способ сохранить древнеегипетский папирус от воздействия бактерий и грибков и одновременно не повредить драгоценные артефакты. Недавно исследователям удалось найти такой способ — васаби.

Исследователи наткнулись на удивительно простой, но эффективный способ защитить древнеегипетский папирус от бактерий и грибков. Ученые обнаружили, что обычный васаби не только уничтожает микробов, но и укрепляет папирусы, одновременно сохраняя оригинальный цвет, пишет Arkeonews.

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Под руководством Ханади Саада и ее команды исследователи углубились в изучение влияния васаби на эти драгоценные исторические документы. Артефакты из папируса, с их богатым историческим и культурным значением, находятся под угрозой из-за разрушительного воздействия грибков.

Предыдущие методы очистки и сохранения этих древних текстов имели свои проблемы. Химические вещества, хотя и эффективны против микробов, иногда повреждали папирусное волокно или меняли пигменты иллюстраций. Физические методы, такие как ультрафиолетовые лучи или тепло, не всегда обеспечивали полное удаление биологических агентов, не нанося сопутствующего вреда.

Васаби обычно подают в ресторанах Фото: MIURA, Yuji/ CC BY-SA 4.0

Решение команды Великого египетского музея заключается в использовании пасты васаби для создания защитных слоев для папируса. В контролируемом эксперименте образцы папируса с различными пигментами, включая красный, желтый и синий, были подвергнуты симулированному микробиологическому загрязнению.

Примечательно, что после 72 часов обработки васаби весь микробный рост уничтожился, достигнув 100% эффективности подавления как в окрашенных, так и в неокрашенных образцах папируса.

Более того, обработка увеличила прочность папирусов на разрыв на 26%, не изменив при этом их цвета или внешнего вида. Детальные анализы подтвердили минимальные химические изменения, подчеркивая неинвазивный характер обработки.

Этот метод не только предлагает безопасный и экологичный способ сохранения археологических папирусов, но и обеспечивает долговечность этих бесценных реликвий, не нарушая их целостности.

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