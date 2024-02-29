Шрам на звезде-зомби: съеденная планета помогла узнать прошлое космического каннибала (видео)

Впервые ученые обнаружили уникальный металлический след, который оставила на поверхности мертвой звезды, поглощенная ею планета.

Считается, что примерно через 5 млрд лет Солнце превратится в красную гигантскую звезду, которая уничтожит Землю и другие близлежащие планеты. После этого Солнце превратится в звезду белый карлик. Наблюдение за такой мертвой звездой позволило астрономам выяснить, что этот космический каннибал поглотил небольшую планету. Это поглощение оставило на поверхности звезды металлический след, который локализован только в одном месте. Новое открытие поможет астрономам понять, как белые карлики поглощают планеты, которые до этого вращались вокруг похожих на Солнце звезд. Результаты исследования были опубликованы в издании The Astrophysical Journal Letters, пишет ScienceAlert.

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Звезды белые карлики являются остатками звезд, похожих на Солнце, которые завершили свой жизненный путь. По размерам белые карлики напоминают Землю, но имеют массу, которая примерно в 1,4 раза больше, чем у Солнца. Хотя белые карлики и можно считать мертвыми звездами. Все же они остаются активными в течение миллиардов лет и выпускают слабое излучение.

Астрономам известно, что некоторые планеты могут не быть уничтожены, когда звезды превращаются сначала в красных гигантов и продолжают вращаться вокруг белых карликов. С другой стороны, известно, что белые карлики могут поглощать оставшиеся планеты. Благодаря этому на поверхности звезд остаются химические следы таких поглощений.

Белый карлик WD 0816-310. Иллюстрация Фото: ESO

Ученые, которые наблюдали за белым карликом под названием WD 0816-310, обнаружили ранее наличие таких металлов, как натрий, магний, кальций, хром, марганец, железо и никель на поверхности мертвой звезды (в астрономии металлами называют все элементы тяжелее водорода и гелия). Поэтому они решили выяснить, что за объект был съеден белым карликом.

В результате астрономы обнаружили металлический шрам на белом карлике, который образовался после того, как он поглотил планету. По словам ученых, они выяснили, что магнитное поле звезды играет ключевую роль в этом процессе, в результате чего на поверхности белого карлика образуется шрам.

Оказалось, что все обнаруженные металлы происходят из планетарного фрагмента размером с астероид Веста (ширина 500 км). Но ученые обнаружили нечто удивительное. По словам авторов исследования, ничего подобного раньше не наблюдалось. Оказалось, что полученный в результате поглощения фрагмента планеты материал не был равномерно перемешан по поверхности мертвой звезды, как предсказывает теория. Вместо этого этот металлический шрам представляет собой концентрированный в одном месте материал, который удерживает то же магнитное поле, которое направляло падающие планетарные фрагменты на поверхность мертвой звезды. Наблюдения указывают на то, что металлический шрам расположен на одном из магнитных полюсов звезды. Это говорит о том, что магнитное поле звезды могло направить металлы на звезду, создав шрам.

Как уже писал Фокус, впервые в космосе в одном месте обнаружено в 3 раза больше воды, чем на Земле. Новое открытие может прояснить ситуацию с тем, как вода возникла на нашей планете.

Также Фокус писал о том, что согласно теории Большого разрыва, Вселенную ждет ужасная смерть и виновата в этом темная энергия. Согласно теории, все пространство-время разорвется на части, и Вселенная просто перестанет существовать такой, как мы ее знаем.