Когда наступит конец света: Солнце увеличится в размерах в 200 раз (фото)

Ближайшие к Солнцу планеты будут уничтожены, это касается и Земли. Хотя наша планета может и избежать этого, но это все равно не радует.

Жить на нашей планете может уничтожить как вышедший из-под контроля искусственный интеллект или ядерная война. Но эти сценарии человечество может предотвратить. Что не под силу людям, так это изменить эволюцию Солнца, которая может привести к уничтожению Земли, пишет Daily Mail.

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Солнце в будущем обязательно превратится в гигантскую красную звезду и его размер могут вырасти в 200 раз. Это приведет к тому, что Меркурий, Венера и Земля будут уничтожены, а вся Солнечная система полностью изменится. Но пока что беспокоиться об этом не стоит, ведь это произойдет не раньше, чем через 5 млрд лет.

По словам Эдварда Блумера из Гринвичской королевской обсерватории, Великобритания, через вышеуказанный период времени Солнце превратится в звезду красный гигант. Это произойдет из-за того, что в ядре нашей звезды начнет заканчиваться водород для поддержания термоядерного синтеза. Именно этот процесс позволяет звезде выделять тепло и вокруг Солнца создана так называемая зона обитаемости, то есть созданы необходимые условия для поддержания жизни. И эта жизнь существует только на одной планете – Земле.

Солнце превратится в звезду красный гигант. Это произойдет из-за того, что в ядре нашей звезды начнет заканчиваться водород для поддержания термоядерного синтеза Фото: NY times

Когда же у Солнца закончится водород в ядре произойдут внутренние процессы, которые приведут к значительному расширению Солнца. Если сейчас наша звезда имеет диаметр примерно 1,4 млн км, то в стадии красного гиганта он может увеличиться до 300 млн км, то есть более, чем в 200 раз.

Именно в это время, хотя процесс увеличения Солнца будет продолжаться миллионы лет, Меркурий и Венера точно будут уничтожены. Земля также может оказаться в писке смертников, но у ученых пока нет полной уверенности в этом. Некоторые модели показывают, что Солнце может не увеличиться настолько в размерах и его диаметр вырастет до значения меньше, чем 150 млн км. Это расстояние, которое отделяет нашу планету от Солнца.

Хотя процесс увеличения Солнца будет продолжаться миллионы лет, Меркурий и Венера точно будут уничтожены Фото: Live Science

Если даже это случится, то наша планета все равно окажется выжженным солнечным излучением миром, на котором не сможет существовать никакая жизнь. Атмосфера, как и океаны на Земле испарятся и останется голый каменистый шар.

По словам Блумера, от расширения Солнца также пострадают Марс, Юпитер и Сатурн, атмосферы которых также испарятся в результате сильнейшего излучения и тепла красного гиганта.

От расширения Солнца также пострадают Марс, Юпитер (на фото) и Сатурн, атмосферы которых также испарятся в результате сильнейшего излучения и тепла красного гиганта Фото: NASA

В то же время некоторые модели показывают, что Сатурн может оказаться в новой зоне обитаемости Солнца. Это предполагает наличие в данном регионе космоса условий для создания умеренного климата. Это не значит, что можно будет жить на Сатурне, но возможно пригодным для жизни станет его самый большой спутник Титан. Как уже писал Фокус, недавнее исследование показывает, что скорее всего на Титане не может существовать внеземная жизнь, как предполагалось ранее.

Примерно через 7 млрд лет у Солнца закончится энергия и звезда начнет сбрасывать свои внешние слои в космос, что приведет к появлению газового облака под названием планерная туманность. Через миллионы лет Солнце превратится в маленькую звезду белый карлик в результате сжатия ядра.

Как уже писал Фокус, в прошлом году космический телескоп Уэбб сделал потрясающий снимок планетарной туманности Кольцо, благодаря которому можно увидеть, что будет окружать умирающее Солнце.

Планетарная туманность Кольцо Фото: ESA

Именно в этот период завершиться трансформация Солнечной системы, когда Солнце, потерявшее значительную часть своей массы, не сможет удерживать своей гравитацией самые далекие планеты – Уран и Нептун. В результате они покинут Солнечную систему.

Именно в этот период завершиться трансформация Солнечной системы, когда Солнце, потерявшее значительную часть своей массы, не сможет удерживать своей гравитацией самые далекие планеты – Уран и Нептун (на фото). В результате они покинут Солнечную систему Фото: The Guardian

Что касается Облака Оорта, огромного региона окружающего Солнечную систему очень далеко от Солнца на расстоянии от 0,079 до 1,58 световых лет, то для него мало что измениться. Каменистые объекты, находящиеся там вряд ли изменят свое орбитальное движение, хотя это и может произойти.

Как уже писал Фокус, астрономы смогли измерить массу двух огромных черных дыр, которые находятся в двойной системе после слияния галактик, и оказалось, что это самые массивные объекты в известной нам Вселенной.