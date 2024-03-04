Убивает наших детей: преждевременные роды участились из-за аномальной жары

Из-за экстремальных температур и горящих лесов в зоне смертельного риска могут оказаться миллиарды беззащитных детей и матерей. Ученые бьют тревогу и призывают пересмотреть многие подходы к защите от этих последствий.

В ходе недавней научной работы в которой были тщательно проанализированы 163 глобальных исследования в области здравоохранения, была выявлена мрачная картина, подчеркивающая ужасные последствия изменения климата для здоровья наших детей. Тревожные результаты этого исследования свидетельствуют об ухудшении положения нашего подрастающего поколения: они указывают на увеличение числа преждевременных родов, госпитализаций и респираторных заболеваний среди младенцев, пишет ScienceAlert.

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В ходе исследования выяснилось, что в настоящее время 600 миллионов человек проживают в зонах с экстремальными температурами, которые считаются вовсе непригодными для проживания, и ожидается, что к концу века эта цифра возрастет уже до 3 миллиардов. В научной работе ученых особо подчеркивается, что такие экстремальные температуры привели к увеличению риска преждевременных родов в среднем на 60%. Кроме того, увеличение количества наблюдаемых в воздухе частиц и аллергенов, вызванное лесными пожарами, засухами и сменой времен года, значительно усугубляет респираторные заболевания.

Кори Брэдшоу, эколог из Университета Флиндерса, выражает свою обеспокоенность тем, что изменение климата может привести к серьезным осложнениям у миллионов детей по всему миру, ставя их жизни под угрозу. В исследовании тщательно прослеживается взаимосвязь между конкретными климатическими явлениями и ухудшением состояния здоровья детей. Другие задокументированные последствия включают низкий вес при рождении, изменения гестационного возраста, преждевременный разрыв мембраны и даже утрату плода, что подчеркивает многогранную угрозу, которую изменение климата представляет для здоровья детей и матерей.

Дискурс вокруг этого глобального явления часто сосредоточен на его экологических последствиях, однако данное исследование выявляет его глубокое и непосредственное влияние на наше здоровье, особенно в странах с высоким уровнем дохода. Однако в странах с низким и средним уровнем дохода, менее представленных в исследовании, ситуация, скорее всего, еще более плачевна, что говорит о том, что полученные результаты могут лишь задевать верхушку катастрофического айсберга. По мере того как планета продолжает нагреваться, все более острой становится необходимость в проведении активной политики в области общественного здравоохранения и усилий по смягчению последствий этого, направленных на сохранение здоровья и будущего детей во всем мире на фоне резкого изменения погодных и температурных условий.

Ранее Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5°C, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Также Фокус писал о трех неделях, ставших самыми жаркими в истории Земли. Исследователи считают, что глобальная волна жары, которая обрушилась на планету в июле 2023-го, стала самым жарких трехнедельным периодом за всю историю наблюдений.