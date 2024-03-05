"Скайнет" на Луне. Китай установит систему наблюдения для защиты: что известно (фото)

КНР планирует использовать свою технологию наблюдения за жителями страны "Скайнет" на Луне для защиты от "подозрительных целей".

Китайские СМИ цитируют статью ученых из Китайской академии наук и Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, которая появилась недавно. В ней говорится, что Китай планирует использовать свою систему слежения за жителями страны под названием "Скайнет", которая имеет более 600 млн камер по всей КНР, на Луне для защиты своей будущей базы, как пишут ученые от "подозрительных целей", сообщает Daily Mail.

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Сеть наблюдения за гражданами Китая под названием "Скайнет" является крупнейшей системой слежения в мире. По всему Китаю размещены более 600 млн камер, а это значит, что на каждую пару взрослых в этой стране приходится одна камера.

Как пишут авторы статьи, версия системы наблюдения, размещенная на будущей китайской лунной базе под названием Международная научная лунная станция, будет оснащена искусственным интеллектом, который сможет "самостоятельно идентифицировать, определять местонахождение и отслеживать подозрительные цели". Камеры на Луне будут работать как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне света.

Китайские ученые пишут, что если система слежения обнаружит аномалии, то она "быстро подаст сигналы тревоги и инициирует соответствующие ответные меры". Но ученые не уточняют, что это за аномалии и какими будут ответные меры на предполагаемую угрозу.

Ранее китайские ученые предложили построить первые строения на Луне в форме яйца с использованием лунных кирпичей, 3D-принтера и лазеров Фото: Daily Mail

Китай вместе с Россией планирует создать огромную лунную базу, которая может занять территорию радиусом более 6 км. На этой территории будут построены командный центр, электростанция, узел связи и исследовательские центры.

КНР планирует начать строительство базы на Луне в течение следующих нескольких лет, и страна намерена начать создавать строительные материалы из лунной почвы уже в 2028 году, чтобы заложить основу будущей базы. Китайские ученые работают над созданием роботов, которые будут делать кирпичи из лунной почвы.

Ранее китайские ученые предложили построить первые строения на Луне в форме яйца с использованием лунных кирпичей, 3D-принтера и лазеров. Предполагается, что робот, который будет заниматься созданием кирпичей из лунной почвы отправится на Луну в 2028 году в рамках миссии "Чанъэ-8".

Как уже писал Фокус, в мае этого года Китай планирует отправить на обратную сторону Луны свой посадочный модуль "Чанъэ-6". С его помощью китайские ученые хотят получить первые в истории образцы лунной породы, собранные на невидимой для нас стороне спутника Земли. Еще в 2020 году Китаю удалось доставить на Землю с помощью своей миссии "Чанъэ-5" образцы лунной породы с видимой стороны Луны.

Также Фокус писал о том, что ученые предложили способ поймать нечто похожее на межзвездный объект Оумуамуа в Солнечной системе.