Самую неуловимую акулу в океане поймали в неожиданном месте и продали за 17 долларов (фото)

Впервые этот вид был открыт почти 50 лет назад, однако ученым до сих пор известно о нем слишком мало.

Большеротая акула (Megachasma pelagios) впервые была открыта в 1976 году, с тех пор прошло почти 50 лет, а науке все еще слишком мало известно о загадочной жизни этого вида. В общей сложности за почти пять десятилетий было замечено менее 280 особей, пишет Live Science.

Недавно большеротую акулу, также известную как "мегарот" впервые заметили в Восточной Африке. Представителя этого вида обнаружили на местном рынке в Занзибаре, где его продавали всего за 17 долларов, после того как "мегарот" был пойман и убит. По словам морского биолога из Общества охраны дикой природы Ретта Беннетта, последнее обнаружение стало лишь шестым в истории случаем, когда мегарот был обнаружен у берегов Африки.

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Почему большеротые акулы столь редки?

Большеротые акулы на самом деле встречаются по всему миру. Их прозвали мегаротами из-за строения тела: форма этих акул напоминает головастиков с огромной пастью, занимающей половину головы. Впервые представитель этого вида был обнаружен в 1976 году, когда запутался в якорной цепи военного катера на Гавайях. С тех пор люди и мегароты встречались менее 280 раз.

Официально считается, что длина большеротых акул может достигать 7 метров, а значит они немного больше больших белых акул. В то же время большинство зарегистрированных наблюдений свидетельствуют о том, что большинство мегаротов достигают в длину около 5,5 метра, то есть имеют такую же длину, как и тигровые акулы или взрослые жирафы.

Из-за огромных размеров большеротых акул легко спутать с мегалодонами, однако их пасть не наполнена сотней больших острых зубов, вместо этого они тихо курсируют, как китовые акулы. Представители этого вида не являются высшими хищниками, а скорее относятся к фильтраторам, питающимся планктоном. Большеротых акул почти никогда не видели парами, что позволяет предположить, что это, вероятно, одиночный тип животных.

Фотографии ученых большерота, найденного при продаже на острове Пемба на Занзибаре Фото: Wildlife Conservation Society

Первый мегарот в Восточной Африке

Большеротая акула, обнаруженная на рынке в Занзибаре, была поймана кустарным рыболовным судном в местных водах, а затем выброшена на пляж острова Пемба. В результате невероятно редкая акула была продана на рынке всего на 17 долларов и, вероятно, была съедена местными общинами.

Это был лишь шестой мегарот, когда-либо замеченный в Африке: в период с 1995 по 2020 год по одному наблюдателю ранее наблюдались в Южной Африке, Габоне, Либерии, Сенегале и Мавритании. Однако эта первая большеротая акула, найденная вдоль восточного побережья Африки, а потому ученые расширили ареал обитания этого вида.

Исследования большеротых акул

Первая беременная самка большеротой акулы была найдена выброшенной на Филиппинах в декабре 2023 года. Ее длина составила 5,5 метра, а каждый из ее не рожденных детей был обнаружен на берегу у тела матери. Это было первое научное подтверждение того, что большеротая, как и большинство акул, рождает живых детенышей, а не откладывает яйца.

Однако ученые отмечают, что в действительности представители этого вида чрезвычайно редки — фактически ученые могут провести года в открытом океане, но так и не встретить представителей этого вида. Именно поэтому сегодня нам так мало известно о них.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли новорожденную большую белую акулу.