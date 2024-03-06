Смерть в бутылке: ученые заявили, что даже водопроводная вода безопаснее бутилированной

Споры о безопасности воды в той или иной форме не являются редкость в наше время. Однако недавно ученые обнаружили опасность в самом распространенном ее варианте.

В последнее время вопрос о качестве воды стал горячей темой на международном уровне: в водопроводной воде были обнаружены такие загрязнители, как "вечные химикаты", известные как PFAS, а в бутилированной воде — микропластик. PFAS, вещества, которые не разрушаются в окружающей среде, были связаны с различными проблемами со здоровьем, включая рак и заболевания щитовидной железы. Между тем, исследование Колумбийского университета показало наличие до четверти миллиона крошечных пластиковых кусочков в бутилированной воде, что указывает на широкое распространение загрязнения наших источников воды, пишет The Telegraph.

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Доктор Дэвид Мегсон из Манчестерского столичного университета подчеркивает сложность тестирования и понимания всего масштаба загрязнения воды, которая варьируется от обычной водопроводной до ее бутилированной альтернативы. Несмотря на строгие проверки и нормативы, некоторые вредные вещества все равно могут проскользнуть из-за их неизвестной природы или отсутствия специальных тестов на них. Такая сложность делает выбор наиболее безопасного источника воды сложной задачей для потребителей.

Если говорить о водопроводной воде, то, несмотря на то, что она подчиняется строгим правилам и проверяется на наличие различных загрязняющих веществ, есть опасения, что эти тесты могут не дать достоверных результатов, говорит Мегсон. Такие факторы, как добавление фтора для предотвращения кариеса и наличие гормонов, которые проникают в воду, являются частью постоянных дебатов о ее безопасности. Кроме того, сам процесс дезинфекции воды может привести к образованию потенциально вредных побочных продуктов.

Бутилированная вода также не является однозначным фаворитом, говорят исследования. Несмотря на привлекательность чистоты и содержание минералов, риск загрязнения PFAS и влияние пластиковой упаковки на качество воды вызывают серьезные опасения ученых. Процесс розлива воды в пластиковые бутылки может также привести к появлению загрязняющих веществ, что сводит на нет преимущества выбора бутилированной воды перед водопроводной.

В итоге многие ученые и химики-экологи, в том числе доктор Мегсон, выбирают водопроводную воду в качестве более безопасного источника, минимизируя риски за счет использования металлических бутылок. Они считают, что предпочтение должно отдаваться хорошо регулируемому, устойчивому варианту, а не неопределенным преимуществам и экологическим издержкам. По их общему мнению, хотя ни один из вариантов не является идеальным, водопроводная вода, с ее инфраструктурой и регулированием, представляет собой более разумный выбор для тех, кто живет в регионах с надежными процессами ее очистки.

Ранее Фокус писал о том, что наша планета стремительно лишается пресной воды. За последние 30 лет исчезло в 17 раз больше воды, чем находится в самом большом водохранилище США.

Также Фокус писал о том, может ли испортиться бутилированная вода. Интересуетесь, можно ли пить воду из бутылки, которую вы откопали у себя из старых запасов? Вот что вам нужно знать перед тем как ее открыть.

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