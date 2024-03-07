Электромобили токсичнее авто на бензине, но в это не верят: EPA начало расследование

Агентство по охране окружающей среды начало собственное расследование, чтобы проверить правдивость результатов исследования.

Результаты исследования, поведенного в 2022 году, наделало много шума несколько дней назад. Авторы работы уверяют, что обнаружили убедительные доказательства того, что электромобили вовсе не так безопасны для окружающей среды, как считалось ранее. Более того авторы уверяют, что они также более токсичны, чем авто с бензиновым двигателем, пишет Daily Mail.

В результате поднялась шумиха, а Агентство окружающей среды США (EPA) начало собственное расследование, чтобы расставить все точки над "і". Сотрудники EPA проводят аналогичный анализ, чтобы понять, как выбросы от шин и тормозов варьируются от электрических до стандартных транспортных средств. В агентстве считают, что их результаты все же покажут, что электромобили действительно лучше ля окружающей среды и здоровья людей, несмотря на результаты исследования 2022 года.

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Отметим, что исследование 2022 года было проведено независимой организацией и обнаружило, что выбросы шин и тормозов выделяют в 1850 раз больше твердых частиц, чем современные выхлопные трубы, оснащенные фильтрами, которые снижают выбросы.

Авторы исследования пришли к выводу, что это связано с весом авто: так как электромобили значительно тяжелее, чем авто на бензине, они являются более крупными загрязнителями. В то же время вес электромобилей оказывает большее давление на шины и тормоза, а потому они изнашиваются быстрее. По мере износа шины и тормоза выделяют все больше твердых частиц или микропластика — эти частицы чрезвычайно малы, а потому их легко вдохнуть. Более ранние исследования уже показали, что вдыхание этих частиц может вызвать проблемы со здоровьем, в том числе:

болезни сердца;

легких;

астму;

рак.

Однако EPA заявляет, что электромобили оснащены рекуперативными тормозными системами, работающими как генераторы — возвращают энергию обратно в электрическую систему автомобиля для пополнения запаса хода. Отмечается, что эти системы позволяют защитить тормоза, а потому они изнашиваются медленнее.

В своих доказательствах Агентство по охране окружающей среды в своих утверждениях ссылается на другое исследование 2022 года, показавшее, что тормозные системы электромобилей замедляют скорость износа тормозов электромобилей на 68%.

Однако в исследовании ученые сравнили выбросы из шин электромобилей с выбросами из выхлопных труб авто с двигателями внутреннего сгорания, а не сосредоточились на прямом сравнении износа шин и тормозов. В своем расследовании сотрудники EPA планируют сосредоточиться на прямом сравнении шин автомобилей. Таким образом исследователи планируют получить лучше представление о том, какое влияние шины и тормозные системы электромобилей оказывают на качество воздуха.

По словам профессора Технологического института Вирджинии Хешама Ракха, увы, чрезвычайно сложно определить полный объем микропластика, который выделяют шины. Задача также усложняется тем что исследователям придется отделять микропластик, выброшенный шинами по мере их износа, от микропластика, уже находящегося в воздухе. Данные показывают, что микропластика в воздухе уже настолько много, что среднестатистический человек ежегодно ест, пьет и вдыхает от 78 000 до 211 000 частиц.

Другие исследователи уверяют, что для объективности картины, выбросы необходимо оценивать в течение всего жизненного цикла — так называемые выбросы "от колыбели до могилы". Они включают в себя процесс добычи и обработки материалов, используемых для изготовления кузова авто, двигателя и аккумулятора, а также выбросы в процессе производства и сборки транспортных средств.

Ранее Фокус писал о том, что ученые связали вдыхание выхлопных газов с повышением давления.