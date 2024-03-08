Обманывает организм, имитируя голод: простая диета оказалась ключом к омоложению

Недавно исследователи обнаружили уникальное свойство диеты, способной обхитрить наш организм и запустить в нем процессы, буквально омолаживающие нас на клеточном уровне.

Ученые обнаружили, что диета, имитирующая голодание, но не требующая полного отказа от пищи, может принести впечатляющую пользу нашему здоровью. Эта диета, известная как имитирующая пост (ИПД), предполагает употребление в течение пяти дней определенных продуктов растительного происхождения, таких как супы, энергетические батончики и добавки, которые обеспечивают организм необходимыми питательными веществами при низком содержании калорий, белков и углеводов. Она призвана обмануть организм, заставив его думать, что он постится, с целью получить преимущества традиционного голодания только на воде без каких-либо компромиссов, пишет ScienceAlert.

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В исследовании, проведенном совместно специалистами из Университета Южной Калифорнии, Йельской школы медицины и итальянского Института молекулярной онкологии AIRC, приняли участие 144 добровольца. Ученые обнаружили, что у тех, кто придерживался ИПД, наблюдались значительные улучшения здоровья, включая снижение инсулинорезистентности, уменьшение количества жира в печени и признаки омолаживания иммунной системы. По сути, эта диета уменьшила их биологический возраст, заставив клетки организма функционировать так, как будто они моложе, чем есть на самом деле.

Наблюдаемые преимущества для здоровья были связаны не только с потерей веса и это позволило исследователям предположить, что ИПД может иметь более широкое влияние на наше здоровье, чем обычный сброс килограммов. Геронтолог Вальтер Лонго, автор исследования, выделил уникальность подобного подхода. По его словам, не каждый день можно встретить диету, которая действительно заставляет наши биологические часы тикать медленнее, не требуя при этом полного пересмотра образа жизни или длительного ее соблюдения.

Учитывая потенциал ИПД в борьбе не только со старением, но и с такими заболеваниями, как диабет и даже деменция, в предварительных исследованиях на мышах, неудивительно, что исследователи с нетерпением ждут ее широкого внедрения в повседневные практики. Они призывают медицинских работников рекомендовать эту диету пациентам, желающим снизить факторы риска развития заболеваний или просто улучшить общее состояние здоровья. Тем не менее, прежде чем приступать к каким-либо значительным изменениям в рационе, следует проконсультироваться с врачом, говорят авторы. Они надеются, чтоб все больше людей смогут "повернуть время вспять" в процессе старения без необходимости экстремального голодания или радикального изменения образа жизни.

Ранее Фокус писал о том, что диета из супов может предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показывает многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Также Фокус писал о том, какой месяц лучше всего подойдет для эффективного старта диеты. Результаты показали, что лучший период для начала — отнюдь не солнечное лето.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.